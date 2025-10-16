ДРХТАЛА СРБИЈА! Земљотрес погодио овај део наше земље

Током ноћи забележен је земљотрес јачине 1.7 степени Рихтерове скале код Призрена, а током претходне вечери нешто јачи на подручју Ђаковице, саопштио је Републички сеизмолошки завод Србије.

Према подацима, потрес код Призрена догодио се око један сат ујутру, а епицентар је лоциран на дубини од пет километара отпилике на средини прелаза између Брода и Злипотока.

Претходни, потрес код Ђаковице, детектован је синоћ око 20 часова увече, такође на дубини од пет километара.

Епицентар тог земљотреса Републички сеизмолошки завод Србије наводи да је био у близини Раставице.

С обзиром на интензитете, мала је вероватноћа да је било који од два причинио материјалну штету или повреде.