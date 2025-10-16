clear sky
КРВАВИ ПИР НАРКО КАРТЕЛА На граници са САД пронађено 60 тела

16.10.2025. 09:10 09:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Pustinja
Фото: pixabay.com

МЕKСИKО СИТИ: Тела 60 мушкараца пронађена су у руралном подручју државе Сонора на северу Мексика која се граничи са америчком савезном државом Аризоном, саопштено је у среду из канцеларије државног тужиоца Мексика.

У изјави је наведено да су тела пронађена у јануару и фебруару у Ермосију, главном граду државе Сонора, припадала особама отетим и ликвидираним у таласу "обрачуна између криминалних организација које делују у том подручју", преноси Ројтерс.

"Идентификација је установљена применом научних метода за сваку од жртава", наводи се у саопштењу и додаје да је најмање пет особа ухапшено у вези са овим случајем.

Насиље у Сонори је порасло због сталних сукоба између криминалних група које се боре за контролу над путевима за кријумчарење дроге и мигранта ка Сједињеним Америчким Државама.

мексико нарко картел САД
