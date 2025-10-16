КРВАВИ ПИР НАРКО КАРТЕЛА На граници са САД пронађено 60 тела
МЕKСИKО СИТИ: Тела 60 мушкараца пронађена су у руралном подручју државе Сонора на северу Мексика која се граничи са америчком савезном државом Аризоном, саопштено је у среду из канцеларије државног тужиоца Мексика.
У изјави је наведено да су тела пронађена у јануару и фебруару у Ермосију, главном граду државе Сонора, припадала особама отетим и ликвидираним у таласу "обрачуна између криминалних организација које делују у том подручју", преноси Ројтерс.
"Идентификација је установљена применом научних метода за сваку од жртава", наводи се у саопштењу и додаје да је најмање пет особа ухапшено у вези са овим случајем.
Насиље у Сонори је порасло због сталних сукоба између криминалних група које се боре за контролу над путевима за кријумчарење дроге и мигранта ка Сједињеним Америчким Државама.