КУЋА У ПЕРЛЕЗУ ШТЕК ЗА ДРОГУ И ОРУЖЈЕ! Полиција лишила слободе два младића, претрес објекта све открио

16.10.2025. 09:01
1
Фото: Canva/ Ilustracija

Више јавно тужилаштво у Зрењанину је саопштило да је, правоснажним решењем Апелационог суда у Новом Саду, потврђена оптужница подигнута против Д. Б. (20) из Борче и П. Р. (22) из Ченте.

Овом оптужницом, окривљеном Д. Б. се на терет стављају кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, док ће П. Р. пред судом одговарати због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога.

Према наводима тужилаштва, Д. Б. је ове године, у својој кући у Перлезу, ради продаје држао опојну дрогу амфетамин, коју је неовлашћено, у више наврата, продавао окривљеном П. Р.

Он се терети и да је у кући, без исправе надлежног органа, неовлашћено држао конвертибилно оружје и муницију, односно пиштољ и патроне за ловачку пушку.

С друге стране, окривљеном П. Р. се ставља на терет да је 28. марта ове године, док се налазио у аутомобилу којим је управљао Д. Б, код себе имао мању количину амфетамина, који је држао за сопствене потребе, а који је претходно купио од првоокривљеног.

