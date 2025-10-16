КУЋА У ПЕРЛЕЗУ ШТЕК ЗА ДРОГУ И ОРУЖЈЕ! Полиција лишила слободе два младића, претрес објекта све открио
Више јавно тужилаштво у Зрењанину је саопштило да је, правоснажним решењем Апелационог суда у Новом Саду, потврђена оптужница подигнута против Д. Б. (20) из Борче и П. Р. (22) из Ченте.
Овом оптужницом, окривљеном Д. Б. се на терет стављају кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, док ће П. Р. пред судом одговарати због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога.
Према наводима тужилаштва, Д. Б. је ове године, у својој кући у Перлезу, ради продаје држао опојну дрогу амфетамин, коју је неовлашћено, у више наврата, продавао окривљеном П. Р.
Он се терети и да је у кући, без исправе надлежног органа, неовлашћено држао конвертибилно оружје и муницију, односно пиштољ и патроне за ловачку пушку.
С друге стране, окривљеном П. Р. се ставља на терет да је 28. марта ове године, док се налазио у аутомобилу којим је управљао Д. Б, код себе имао мању количину амфетамина, који је држао за сопствене потребе, а који је претходно купио од првоокривљеног.