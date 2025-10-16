ВЕЛИКА КАТОЛИЧКА ЗЕМЉА ЛЕГАЛИЗОВАЛА ЕУТАНАЗИЈУ Уругвај пркоси католичкој традицији
МОНТЕВИДЕО: Уругвајски Сенат је усвојио закон којим се легализује еутаназија.
Дебата у Сенату пре усвајања је трајала преко 10 сати, а на крају су сви чланови владајуће странке изразили подршку иницијативи, као и неке опозиционе странке, па је закон усвојен након што је 20 од 31 сенатора гласало за, преноси АП.
Доњи дом уругвајског парламента је одобрио закон у августу великом већином.
Уругвај је прва земља у претежно католичкој Латинској Америци која је законски дозволила еутаназију.
Kолумбија и Еквадор су декриминализовали ову праксу кроз одлуке Врховног суда.
Уругвај је прва држава у свету која је легализовала марихуану за рекреативну употребу, а усвојила је и законе којима се дозвољавају истополни бракови и абортус пре више од деценије, наводи АП.