ТРАМП ПОТВРДИО, УКРАЈИНЦИ ХОЋЕ ОФАНЗИВУ Зеленски спрема паклену освету, чека се одлука Америке
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да очекује да ће украјински председник Володимир Зеленски током посете Белој кући касније ове недеље затражити да Украјина пређе у офанзиву против Русије.
Трамп је навео да жели да од Зеленског чује аргументе за прелазак на офанзиву против Русије.
''Желе да пређу на офанзиву. Донећу одлуку о томе, али они желе офанзиву'', рекао је Трамп, пренео је CNN.
Он је рекао да се бави ратом у Украјини зато што постоји могућност да спасе многе животе.
''Нисам љубитељ рата, нисам љубитељ начина на који је почео'', рекао је Трамп.
Зеленски ће посетити Белу кућу у петак.
Он је претходно затражио да европске земље од САД купе ракете дугог домета ''Томахавк'' и проследе их Украјини, а од Вашингтона додатне ПВО системе ''Патриот''.
Трамп још није пристао ни на један од тих захтева, истичући да би употреба ''Томахавка'' била ''нова агресија'' у рату.