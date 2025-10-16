clear sky
ТРАМП ПОТВРДИО, УКРАЈИНЦИ ХОЋЕ ОФАНЗИВУ Зеленски спрема паклену освету, чека се одлука Америке

16.10.2025. 09:23 09:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
FOTO TANJUG/ John McDonnell / EU/Alexandros MICHAILIDIS / Canva

ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да очекује да ће украјински председник Володимир Зеленски током посете Белој кући касније ове недеље затражити да Украјина пређе у офанзиву против Русије.

Трамп је навео да жели да од Зеленског чује аргументе за прелазак на офанзиву против Русије.

''Желе да пређу на офанзиву. Донећу одлуку о томе, али они желе офанзиву'', рекао је Трамп, пренео је CNN.

Он је рекао да се бави ратом у Украјини зато што постоји могућност да спасе многе животе.

''Нисам љубитељ рата, нисам љубитељ начина на који је почео'', рекао је Трамп.

Зеленски ће посетити Белу кућу у петак.

Он је претходно затражио да европске земље од САД купе ракете дугог домета ''Томахавк'' и проследе их Украјини, а од Вашингтона додатне ПВО системе ''Патриот''.

Трамп још није пристао ни на један од тих захтева, истичући да би употреба ''Томахавка'' била ''нова агресија'' у рату.

