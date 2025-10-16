ОВА ОДЛУКА УТИЧЕ НА ПОЛА МИЛИОНА СРБА! Уводе се новине, плаћању картицама у маркетима више неће бити исто
Плаћање картицама у Немачкој, где живи око 500.000 Срба, постаје све популарније, а корисници Гироцард картица (некада познатих као ЕЦ картице) ускоро би могли да примете необичну, али значајну промену на касама супермаркета попут Лидла, Кауфланда и других малопродајних ланаца.
Немачка убрзано прелази на безготовинско плаћање, а Гироцард остаје најчешће коришћено средство – чак и када је реч о малим износима. Према подацима компаније Еуро Kartensysteme GmbH, у првој половини 2025. забележено је рекордних 4,04 милијарде трансакција, а до краја године очекује се да тај број премаши 7,9 милијарди.
Нови звук и изглед терминала
Уместо досадашњег кратког „бипа“ који означава успешну трансакцију, корисници ће ускоро чути нови тоналитет који се пење према горе, док ће се на екрану терминала кратко приказати тиркизна квачица – део новог визуелног идентитета Гироцард система.
Зашто се уводи ова промена?
Из компаније Еуро Kartensysteme објашњавају да је циљ уједначено и препознатљиво корисничко искуство на свим продајним местима у Немачкој. Нови звук је, како наводе, лакше уочљив у бучним окружењима, као што су гужве на касама, па купцима омогућава да брже препознају да је плаћање успешно завршено.
Многи велики трговци, међу којима су Лидл и Кауфланд, већ су имплементирали софтверску надоградњу која омогућава нови звук и визуелни приказ. Ипак, у мањим продавницама промена још увек можда није уведена, па ће купци неко време моћи да чују и стари, познати тон.
Немачка све више без кеша
Ова новост долази у тренутку када Немачка бележи рекордан раст безготовинских плаћања. Све већи број потрошача бира картице и мобилне апликације уместо кеша, док се трговци прилагођавају модернијим и ефикаснијим системима наплате.