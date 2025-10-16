clear sky
(ФОТО) ПОТРЕС ЈАЧИНЕ 6,7 СТЕПЕНА УЗДРМАО ИНДОНЕЗИЈУ Стравични моменти на североистоку острва

16.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

Земљотрес јачине 6,7 степени по Рихтеру погодио је данас провинцију Папуа у Индонезији, саопштио је Амерички геолошки завод (УСГС).

Епицентар земљотреса забележен је на дубини од 70 километара, око 200 километара од града Абепура, који има више од 62.000 становника. 

Није било упозорења на цунами након земљотреса, саопштио је Пацифички центар за упозоравање на цунами.

(k1info.rs)

