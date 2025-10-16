(ФОТО) ПОТРЕС ЈАЧИНЕ 6,7 СТЕПЕНА УЗДРМАО ИНДОНЕЗИЈУ Стравични моменти на североистоку острва
Земљотрес јачине 6,7 степени по Рихтеру погодио је данас провинцију Папуа у Индонезији, саопштио је Амерички геолошки завод (УСГС).
Епицентар земљотреса забележен је на дубини од 70 километара, око 200 километара од града Абепура, који има више од 62.000 становника.
Није било упозорења на цунами након земљотреса, саопштио је Пацифички центар за упозоравање на цунами.
SISMO INTERNACIONAL 6.7 Mw - 199 km W of Abepura, Indonesia #Callao #Bellavista #CarmenDelaLeguaReynoso #laPerla #LaPunta #MiPeru #Ventanilla #GobiernoRegionalDelCallao #COERInforma pic.twitter.com/FHH2snSdFv
— COER Callao (@COERCallao) October 16, 2025