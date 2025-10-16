"САМОХРАНА МАЈКА МОРА ДА БУДЕ БОРАЦ" Отац Предраг Поповић о највећем страху деце, ево шта је рекао о разводу!
Отац Предраг Поповић говори о родитељству, самохраном родитељству и највећим страховима деце, истичући важност стабилности и мушке фигуре у породици
Отац Предраг Поповић, свештеник и отац троје деце, познат је по томе што кроз своје емисије и YouTube канал отворено говори о родитељству, васпитању деце и животу у хришћанској православној породици. Често се осврће и на сложене теме као што су развод, самохрано родитељство и изазови које родитељи свакодневно имају.
Његова искуства и савети цењени су јер долазе из личног живота и свакодневног рада са децом, а његове објаве на друштвеним мрежама често подстичу родитеље на размишљање и промене у приступу васпитању.
У једној од својих недавних објава на Инстаграму, отац Предраг говорио је о највећим изазовима самохраних мајки и колико је тешко одгајати децу без партнера.
„Мајка самохрана, уколико нема оно мушко у себи, упропастиће дете! Самохрана мајка мора да буде и отац и мајка. Мора да буде борац, али у породици мора да буде неки стриц, неки деда. Мора да буде нека мушка фигура уз ту мајку“, рекао је отац Предраг, наглашавајући колико је важно да дете има присуство мушке фигуре у животу.
Он објашњава да све више породица данас функционише без оба родитеља, а разлози за то нису увек драматични или екстремни:
„Данас је, нажалост, много више самохраних родитеља. Не причам о појединачним случајевима где је неко малтертирао или тукао, него причам о највећем броју случајева где су се људи развели, јер се не слажу. Развели се зато што су досадили једно другом. Зато што су млади и јер имају прилика тамо негде. Зато што им смета нешто, овај хрче гласно или не затвара пасту кад пере зубе.“
Отац Предраг Поповић посебно истиче највећи страх сваког детета, који родитељи често не препознају:
„Не знају људи да је највећи страх једног детета да се мами и тати нешто не деси. Суштински, да се мама и тата не разведу.“
Према његовим речима, деца кроз игру, понашање и свакодневне реакције често исказују ову тиху забринутост. Управо зато је, како напомиње, важно да родитељи буду свесни емоција свог детета и да настоје да створе стабилно и подржавајуће окружење, без обзира на животне околности.
Порука оца Предрага је јасна: родитељство захтева баланс, борбеност и свест о улози коју родитељ има у животу детета. Без обзира да ли су родитељи заједно или једно од њих самохрано, детету је потребна сигурност, љубав и присуство обе стране – макар кроз друге одрасле фигуре у породици.
Његове речи подсећају да величина родитеља не лежи у савршенству, већ у посвећености, пажњи и одговорности према емоцијама деце.