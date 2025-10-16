ПЕТ МИЛИЈАРДИ ЕВРА ОВЕ ГОДИНЕ УЛОЖЕНО У ИНФРАСТРУКТУРУ ШИРОМ ЗЕМЉЕ МИМО ЕКСПА Месаровић детаљно изнела подухвате државе: Министарство привреде ради на 45 пројеката у 39 општина
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић говорила је у Скупштини Србије о пројектима које спроводи Влада Републике Србије и ресорно министарство на чијем је челу.
-Да је било среће до 2012. године би се много више изградило, па бисмо се од 2012. године бавили већим пројектима. Срећом, следећи политику и визију Александра Вучића успели смо да дођемо до ЕКСПО, да будемо друга у Европи по расту економија, да добијемо инвестициони рејтинг и да оних 500.000 људи који су остали на улици за време ваше власти нађу посао. Волела бих када бих чула од вас неку конструктивну критику када је у питању улагање. Али као што је лаж била да је студенткиња претучена у полицијској станици тако је неистина и све што даље износите- истакла је министарка током скупштинске расправе.
Она је набројала и неке од пројеката Министарства привреде и Владе Републике Србије који се раде.
- У овој години је преко 5 милијарди евра уложено у пројекте мимо ЕКСПА. Када томе додамо буџете локалних самоуправа долазимо до 763 милијарди динара за капиталне инфраструктурне пројекте. Породилиште у Нишу креће са радовима наредне године, болница Кикинда, болница Нови Пазар, школе, само министарство на чијем сам челу ради 45 инфраструктурних пројеката у 39 јединица локалних самоуправа, 5,5 милијарди када је у питању подизање туристичког потенцијала- Љиг, Петровац на Млави, Љубовија, Пећинци, Медвеђа, Мионица, Осечина, Оџаци, Апатин, Жагубица, Ниш, Врање, Житиште, Ариље, Ада. ЕКСПО ће нам донети толико добробити- навела је Месаровић.