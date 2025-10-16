КОНГРЕС ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА У БЕОГРАДУ Кожа под лупом света ВИШЕ ОД 450 УЧЕСНИКА ИЗ 16 ЗЕМАЉА
Београд је од 15. до 18. октобра домаћин XXII Конгреса Удружења дерматовенеролога Србије (УДВС) са међународним учешћем, најзначајнијег научног скупа из области дерматовенерологије у нашој земљи.
Овогодишњи конгрес окупио је више од 450 учесника из земље и иностранства и 52 еминентна стручњака из 16 земаља света.
Током четири дана, Београд ће бити центар савремене дерматологије, место где се размењују најновија сазнања, откривају иновативне дијагностичке методе и представљају достигнућа која мењају праксу у овој области медицине. Конгрес, који по свом садржају и нивоу организације парира највећим европским скуповима, сведочи о изузетном напретку српске дерматовенерологије у протеклој деценији, како у квалитету лечења, тако и у континуираној едукацији и превентивним активностима широм земље.
- На листи предавача су лидери европских и светских стручних удружења, међу којима су проф. Бранка Мариновић, председница Европског удружења дерматовенеролога (ЕАДВ), проф. Јосеп Малвехи, председник Европске асоцијације дерматоонколога (ЕАДО), проф. Аимилиос Лалас, председник Међународног удружења за дерматоскопију (ИДС) и многи други. Поред њих, у Београду ће се окупити представници националних удружења дерматовенеролога из 16 земаља, укључујући Велику Британију, Италију, Француску, Шпанију, Немачку, Белгију, Грчку, Норвешку, Чешку, Мађарску, Румунију, Кувајт, као и земље бивше Југославије. По први пут у оквиру Конгреса биће организоване и специјализоване радионице из дерматоонкологије, алергологије и педијатрије, на којима ће учесници моћи да виде приказе ретких и комплексних клиничких случајева и размене искуства са водећим експертима - каже проф. др Даница Тиодоровић, председница Удружења дерамовенеролога Србије.
У фокусу овогодишњег Конгреса биће не само стручна и научна достигнућа, већ и унапређење доступности дерматолошке заштите најосетљивијим групама пацијената. Наиме, Удружење дерматовенеролога Србије већ другу годину заредом реализује и низ хуманитарних активности чији је циљ да дерматолошка заштита буде доступна свима, без обзира на то где живе. Током 2023. и 2024. године Удружење је покренуло велику акцију бесплатних превентивних прегледа, у оквиру које су дерматолози волонтери обилазили сеоске и удаљене средине широм Србије, у Војводини, централној, западној и југоисточној Србији, али и на Косову, у Грачаници и Косовској Митровици. Ова иницијатива спроведена је уз подршку Министарства здравља, а само током једног од прегледа, у селу Дреновац код Шапца, код трансплантираног пацијента откривено је чак 11 базоцелуларних карцинома коже.
- Ове јесени Удружење покреће нову акцију бесплатних превентивних прегледа намењених трансплантираним пацијентима. Идеја за ову активност проистекла је управо из претходних теренских прегледа, када је код једног трансплантираног пацијента откривен карцином коже. Због имуносупресивне терапије коју ови пацијенти доживотно примају, њихов ризик од развоја карцинома коже, укључујући и меланом, вишеструко је већи него у општој популацији. Бесплатни прегледи биће организовани до краја године, и то у Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду. Први прегледи кренуће већ у новембру, и то 15. 11 у УКЦ Крагујевац, након тога прегледи ће се обављати у УКЦ Војводине 22. 11. У децембру превентивни прегледи ће бити у УКЦ Србије 12. 12, док ће у УКЦ Нишу бити 27. 12. Одредили смо да то буду суботе, како би се овим пацијентима омогућило да, без изостанка са посла, обаве важну превентивну контролу. Прегледи ће се спроводити, уз подршку стручњака из Удружења дерматовенеролога Србије и Удружења пацијената “Заједно за нови живот”. Овим прегледима желимо да скренемо пажњу на важност редовне контроле коже код особа које примају имуносупресивну терапију. Наша је обавеза да подигнемо свест о томе да рано откривање спашава животе, а управо зато и желимо да дерматолог буде доступан свима - поручује проф. др Тиодоровић.
Превентивни дерматолошки прегледи су од изузетне важности за трансплантиране пацијенте, каже Младен Тодић из Удружења пацијената “Заједно за нови живот”.
- Због имуносупресивне терапије коју узимамо, наш имунолошки систем је ослабљен, што нас чини посебно подложним карциномима коже и другим онколошким обољењима. Управо због тога, редовни дерматоскопски прегледи су неопходни и код пацијената који су већ прошли трансплантацију, али и код оних који чекају на трансплантацију, јер присуство кожног карцинома може бити контраиндикација за стављање на листу чекања. Зато позивамо све пацијенте из ове ризичне групе да се одазову, јер је рана дијагностика кључна за превенцију и правовремено лечење. Велику захвалност дугујемо и Министарству здравља, које институционално подржава у овој акцији, и надамо се да ћемо заједно обухватити велики број пацијената широм Србије – истиче Тодић.