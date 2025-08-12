Европа забрањује ТПО у козметици! ДЕРМАТОЛОГ УПОЗОРАВА НА ЈОШ ЈЕДАН САСТОЈАК КОЈИ ПРЕТИ ЗДРАВЉУ Чест је у козметичким салонима
Европска унија планира да од 1. септембра 2025. године у потпуности забрани употребу ТПО супстанце у козметичким производима, посебно онима који се користе у гел лаковима, укључујући и друге професионалне производе намењене маникиру, а дерматолог Предраг Мајцан препоручује да се на третманима у салонима лепоте избегавају и препарати на којима пише - ХЕМА.
Мајцан је за Танјуг рекао да су то препарати који се сматрају потенцијално опасним и да би корисници услуга могли да затраже спецификацију препарата пре третмана.
Такође, навео је и да је третмане ноктију боље радити ЛЕД него УВ лампама које се иначе користе у салонима.
Он је подсетио да се УВ лампе у дерматологији користе за лечење појединих обољења као што су псоријаза, парапсоријаза, атопијски дерматитис и друго и сама употреба, како каже, мора бити ограничена.
Говорећи о ТПО супстанци која би требало да се забрани од септембра у ЕУ, Мајцан указује да су нека страна истраживања показала да она може да изазове неке последице, али и да делује на ДНК пошто улази дубински у кожу.
"Има она стара реченица да се отров држи у малим флашама. У нашој земљи није рађено, али на основу неких страних истраживања, заиста је доказано, после употребе употребе у дужем временском периоду, да може да изазове неке последице у смислу карцинома, а може да делује и на ДНК јер на неки начин продире, опет, зависно од особе...", рекао је Мајцан.
Иначе, Триметилбензоил дифенилфосфин оксид (ТПО) је супстанца која омогућава брзо стврдњавање УВ гелова под ЛЕД или УВ лампама.
Користи се у концентрацијама до пет одсто у професионалним формулацијама за лакове за нокте, лепкове за трепавице, гелове и УВ завршне премазе.
Како преносе медији, Европска агенција за хемикалије и Европски научни комитет за безбедност потрошача класификовали су ТПО у категорију супстанци које се могу сматрати опасним и токсичним по репродуктивно здравље, али и потенцијално карциногеним. Ова супстанца се, како је одлучено, брише са дозвољене листе козметичких састојака.