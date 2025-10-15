УЖАС У КОМШИЛУКУ: Мушкарац понудио ергели 2.000 евра за „максимално пола сата“ са кобилом!
Шокантна прича из Хрватске – на оглас једне ергеле која продаје кобилу јавио се мушкарац с упитом да ли може да изнајми животињу за снимање порнографског филма, јавља портал Дневник.хр.
Пошто је приватна ергела из централне Хрватске огласила продају кобиле, јавио се мушкарац с упитом који је, благо речено, шокантан. Без имало устручавања, питао је може ли изнајмити наведену кобилу за снимање интимних односа са животињама.
Узнемирена власница коња након краће комуникације брзо је одбила мушкарца и, у шоку, сачувала снимке дописивања како би потражила савет шта учинити и коме пријавити случај.
„Знате ли шта је анимал?”
Конверзација је, упозоравају, узнемирујућа.
„Ја и девојка желимо нешто ако бисте дали у најам, знате ли шта је анимал? Платићемо колико кажете”, започиње мушкарац поруку и додаје да се могу договорити, те да ће послати видео како би продавачица видела шта тачно жели. Одмах наводи да се ради о улози у филму.
На питање шта тачно тражи, и имајући у виду да је власници важна сигурност кобиле, он одговара: „Анимал с**с. Погледајте на интернету, па јавите да ли вам одговара, платили бисмо колико кажете, по вашим условима, наравно. Сигурност је загарантована, постоји заштита.”
Узнемирена продавачица одмах му је одговорила да није заинтересована, али он наставља убеђивање и нуди јој 2.000 евра за „максимално пола сата”.
„Објасним шта тражимо, имам и видео. Од вас се не тражи ништа”, додаје мушкарац.
Власница кобиле је тада прекинула комуникацију и блокирала његов број.
Зоофилија је прекршај
„Прво сам мислила да се неко шали”, каже власница, али и пита ко би се са таквим стварима уопште шалио. Поруке је показала колегама, неки од њих познају полицајце, али су јој рекли да се не може пуно учинити, иако су поруке узнемирујуће.
Ирис Бан-Крошељ из организације Анималекс – правна заштита животиња, која је објавила причу на друштвеним мрежама, истиче:
„Надлежнима смо предали пријаве и изразили забринутост за сигурност животиња због озбиљне намере извршења прекршаја. Апелујемо на грађане да нам јаве уколико су имали сличне понуде, како бисмо могли реаговати.”
„Законом о заштити животиња у чл. 5. ст. 2. точка 25, зоофилија је дефинисана као прекршај, а казна за физичка лица износи од 1.000 до 3.000 евра. Кривичним законом санкционисано је само мучење животиња, што би се у оваквим случајевима требало доказивати.”
„Уколико би зоофилија, у смислу забране полног односа са животињама, била укључена у Кривични закон, било би могуће кривично гонити починиоце. За сада, то је прекршај са својим манама и предностима. Казна је премала и овакви прекршаји би требало да буду уврштени у Кривични закон и санкционисани затворском казном.”
У конкретном случају није извршен ни прекршај ни кривично дело, али постоје елементи за подношење пријаве, што је и учињено, наглашава Бан-Крошељ.
Лажни профил
За додатне информације ангажован је лажни профил који је осумњиченом, након што је показао интерес за снимање таквих филмова, појаснио о чему се ради.
У тим порукама мушкарац наводи да га занима снимање порнографских филмова за страно тржиште, спомиње и рок за продају филма у јануару 2026. године.
Требао му је и неко за камеру, а важни су му и хигијенски услови штале. Уверавао је да је све сигурно јер ће користити кондоме. Послао је и видео на којем су два мушкарца у полном односу са кобилом, али порекло снимка није јасно.
Погрешан број
Покушали су да ступе у контакт са мушкарцем, али особа са тог броја одговорила је само „погрешно сте назвали” и прекинула разговор.