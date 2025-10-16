ПРИСУСТВО АЗБЕСТА У ДЕЧИЈЕМ ПУДЕРУ Амерички гигант суочен са оптужбама, ево шта ће бити са њиховим производима
Против америчке компаније "Џонсон и Џонсон" у Великој Британији је поднета велика тужба, која се односи на 3.000 људи, у којој се фирма оптужује да је свесно продавала беби пудер контаминиран азбестом, преноси Би-Би-Си.
У тужби, која се позива на интерне меморандуме и научне извештаје, наводи се да је компанија "Џонсон и Џонсон" још 1960-их година била свесна да њен пудер у праху на бази минерала садржи влакнасте облике талка, као што су тремолит и актинолит, који се када су у влакнастом облику класификују као азбест, и повезују се са потенцијално смртоносним карциномима.
У тужби се наводи да, упркос сазнању да су минерали директно повезани са раком, компанија "Џонсон и Џонсон" никада није издала упозорења на паковању свог беби пудера, већ да је уместо тога покренула агресивне маркетиншке кампање приказујући пудер као симбол чистоће и безбедности.Компанија је порекла оптужбе, као и све тврдње да је свесно продавала беби пудер контаминиран азбестом.
У саопштењу, издатом у име фирме, наводи се да је њихов беби пудер "испуњавао све потребне регулаторне стандарде, да не садржи азбест и не изазива рак". Поступак у Великој Британији одражава опсежне парнице у Сједињеним Америчким Државама, где је поднето више тужби, а подносиоцима захтева досуђена је одштета у износу од милијарде долара.
Адвокати тужилаца процењују да би одштета која се тражи у Великој Британији могла да достигне стотине милиона евра и да би тужба могла да постане највећи случај одговорности за производ у британској историји.