ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА ЛОПОВА Украо злато из куће у Вајској, накит враћен власнику
16.10.2025. 13:10 13:11
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачу расветлили су кривично дело тешка крађа и ухапсили Ђ. А. (1987) из околине Бачке Паланке, осумњиченог да је украо већу количину златног накита из једне куће у Вајској.
Према сазнањима полиције, крађа је извршена пре неколико дана, а већ сутрадан након пријаве, полицијски службеници су идентификовали и ухапсили осумњиченог, саопштила је ПУ Нови Сад.
Код њега је пронађен већи део украденог злата, који је враћен власнику.
По налогу Основног јавног тужиоца, против Ђ. А. је поднета кривична пријава због постојања основа сумње да је извршио кривично дело тешка крађа.