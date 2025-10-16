clear sky
17°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА ЛОПОВА Украо злато из куће у Вајској, накит враћен власнику

16.10.2025. 13:10 13:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: ilustracija / pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачу расветлили су кривично дело тешка крађа и ухапсили Ђ. А. (1987) из околине Бачке Паланке, осумњиченог да је украо већу количину златног накита из једне куће у Вајској.

Према сазнањима полиције, крађа је извршена пре неколико дана, а већ сутрадан након пријаве, полицијски службеници су идентификовали и ухапсили осумњиченог, саопштила је ПУ Нови Сад.

Код њега је пронађен већи део украденог злата, који је враћен власнику.

По налогу Основног јавног тужиоца, против Ђ. А. је поднета кривична пријава због постојања основа сумње да је извршио кривично дело тешка крађа.

 

лопов
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај