ПЕШАЦИ ОПРЕЗ! ОВА ГРЕШКА ВАС МОЖЕ КОШТАТИ 40.000 ДИНАРА! Нема толеранције за угрожавање безбедности, ево о чему се ради
Агенција за безбедност саобраћаја (АБС) покренула је кампању „Не претрчавај живот, пређи на пешачки“ како би скренула пажњу на безбедност пешака, посебно у зимском периоду када су дани краћи, а видљивост смањена због снега, леда, кише и магле.
Управо тада, када се мрак спушта раније, највећи број несрећа са пешацима догађа се у насељу, ван раскрсница, и то у преко 80 одсто случајева.
Просечно, у Србији годишње погине око 130 пешака, а више од 2.600 буде повређено. Половина погинулих су особе старије од 65 година, што ову групу чини најугроженијом. Мушкарци чине две трећине страдалих, док се несреће углавном дешавају у време првог мрака и сумрака.
Увек се кретати тротоаром или површином намењеном пешацима; ако није доступна, користити леву ивицу коловоза.Пре ступања на пешачки прелаз уверити се да вас је возач видео – остварити визуелни контакт „очи у очи“.Носити светлију одећу и рефлектујуће елементе, посебно деца.Забрањено је коришћење мобилног телефона или слушалица док прелазите пешачки прелаз.
Савети возачима
Возачи треба да поштују ограничење брзине и прилагоде вожњу условима на путу, нарочито у зонама школа и на местима са већим бројем пешака.
Казне за пешаке
Законом су прописане новчане казне за непажљиво понашање:
Коришћење телефона или слушалица: 3.000 динара; ако је дете присутно – 6.000–12.000 динара.
Прелазак ван пешачког прелаза: око 5.000 динара; уз дете – 6.000–20.000 динара.
Прелазак на црвено у пратњи детета: 20.000–40.000 динара.Ако се казна плати одмах, може се умањити за 50 одсто.