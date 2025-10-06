"ФОКУС НА ПУТУ"
Креће акција полиције НА УДАРУ И ПЕШАЦИ Проверавају се ова два прекршаја КАЗНЕ ИДУ И ДО 10.000 ДИНАРА
Саобраћајна полиција ће од данас па до 12. октобра спроводити међународну акцију "Фокус на путу", усмерену на откривање и санкционисање прекршаја непрописног коришћења мобилног телефона од стране возача, као и непрописног коришћења мобилног телефона и слушалица од стране пешака приликом преласка коловоза. Казне за ове прекршаје иду до 10.000 динара.
Припадници саобраћајне полиције у читавој Србији у наредним данима биће појачано усмерени на прекршаје који се тичу употребе мобилних телефона и слушалица у саобраћају.
Коришћење мобилних телефона током вожње није забрањено, само и једино уколико се они употребљавају уз опрему која омогућава телефонирање без ангажовања руку (хандс-фрее).
Уколико возач користи телефон, па чак и уколико то чини док чека зелено светло на семафору, могао би да плати казну до 10.000 динара, колико максимално за овај прекршај предвиђа члан 28, став 1 Закона о безбедности саобраћаја (ЗОБС).
Ипак, ова казна може бити "преполовљена", односно може стајати 5.000 динара уколико се плати у року од осам дана, од дана када је изречена возачу.
Појачана контрола и за пешаке
Употреба мобилног телефона или слушалица од стране пешака приликом преласка коловоза такође је кажњива законом.
Члан 96 у ставу 2 прописује да казна за коришћење телефона или слушалица док прелазимо коловоз износи 3.000 динара, за сваки од ова два прекршаја појединачно.
И овде важи правило да казна може бити 50 одсто нижа уколико се плати одмах.
Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја, око пет одсто пешака непрописно користи мобилни телефон или слушалице приликом преласка коловоза, док се проценат возача који непрописно користе мобилни телефон за време вожње креће од четири до осам одсто, у зависности од врсте возила.
Чак до 20 пута већи ризик када се користи телефон у вожњи
Како наводе из МУП-а, коришћење мобилног телефона током вожње повећава ризик од саобраћајне незгоде за четири до чак двадесет пута, што чини овај прекршај једним од тренутно највећих проблема безбедности саобраћаја на путевима.
Министарство унутрашњих послова апелује на све учеснике у саобраћају да у циљу очувања своје и безбедности других лица не користе мобилни телефон, слушалице или друге уређаје које утичу на ометање пажње.
Поменута акција саобраћајне полиције у којој учествује и Србија истовремено ће бити спроведена у 34 европске државе чланице организације РОАДПОЛ (мрежа саобраћајних полиција Европе).
У Италији и Холандији казне папрене
Италија је пооштрила прописе и увела једне од најригорознијих санкција у Европи:
Први прекршај: Казна се креће од 250 евра до чак 1.000 евра.
Поновљени прекршај (рецидивизам): Уколико се прекршај понови, казна може ићи до 1.400 евра, уз обавезну суспензију возачке дозволе на период до три месеца.
Додатна отежавајућа околност: Период забране управљања возилом може се удвостручити ако је коришћење мобилног телефона узроковало саобраћајну незгоду
Холандија је позната по строгој контроли, често користећи камере високе резолуције за детекцију телефона у руци.
Казне се крећу око 380 евра (износ се редовно усклађује) и сматра се једном од највиших фиксних казни за овај прекршај у Западној Европи.
Блиц/Дневник