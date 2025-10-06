ДЕЧАК ПРЕМИНУО ПОСЛЕ ПОСЕТЕ ЗУБАРУ! Детету (3) дата тотална анестезија због зуба УХАПШЕН ЗУБАР и две особе на приватној клиници
Доктор стоматологије Р. Xх. ухапшен је због кривичног дела "убиство из нехата" у вези са смрћу трогодишњег гечака Брајана Спахиуа, преносе албански медији.
Такође су ухапшени и И. Xх. и М. Г. због убиства из нехата у саучесништву. Хапшења су извршена након што су форензички стручњаци из Италије доставили своје налазе.
Смрт трогодишњег дечака након стоматолошке операције у приватној клиници у Тирани потресла је јавност у Албанији.
Дечаков деда изјавио је да су га одвели код зубара само да му очисте зубе, али су након прегледа лекар и његова ћерка предложили операцију, на шта су родитељи пристали.
С друге стране, отац трогодишњег детета, Бледар Спахиу, изјавио је полицији да је сина одвео на лечење у приватну стоматолошку ординацију у улици Каваја и да му је доктор Р. Xх. дао тоталну анестезију како би извео стоматолошку интервенцију.
Vdekja e 3-vjeçarit Brian Spahiut pas ndërhyrjes në klinikën dentare të Roland Xhaxhos, Prokuroria e Italisë kthen pas ekspertizën mjekoligjore, ja arsyeja https://t.co/hc6nPwseP2 pic.twitter.com/IIA2Q591yR
— Gazeta Shqiptare (@ShqiptareGazeta) September 24, 2024
Након завршене процедуре, зубар је оцу рекао да дође по дечака и одведе га кући, те му препоручио лекове које треба да узима.
По доласку у стан, дете је почело да се осећа лоше. Узнемирени родитељи позвали су приватну клинику, али се нико није јављао. Када су видели да се стање детета погоршава, одвели су га у дечју болницу, која је, видевши његово тешко стање, одмах пребацила дечака на одељење интензивне неге.
Упркос напорима лекара да га оживе током два дана, дете је преминуло у болници 1. октобра 2023. Родитељи су тада изјавили да је дечак пао у кому након анестезије.