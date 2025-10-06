На столу практични аранжмани! ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ ИЗМЕЂУ ПАЛЕСТИНСКЕ И ИЗРАЕЛСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ У Шарм ел Шеик стижу Виткоф и Кушнер
ШАРМ ЕЛ ШЕИК: Индиректни преговори између палестинске и израелске делегације почели су у египатском летовалишту Шарм ел Шеик данас поподне.
Фокус преговора је на практичним аранжманима за олакшавање размене затвореника, рекли су извори за Ал-Кахера њуз.
Извори су такође потврдили да су делегације које учествују у преговорима о прекиду ватре у Гази стигле у Египат раније у понедељак.
Преговори би требало да трају неколико дана уз присуство посредника из Сједињених Америчких Држава, Катара, Египта и Турске, изјавио је раније данас за Си-Ен-Ен неименовани званичник упознат са разговорима.
Специјални изасланик америчког председника Доналда Трампа, Стив Виткоф, и Трампов зет Џаред Кушнер отпутоваће у Египат на преговоре, рекао је неименовани званичник за ЦНН и додао да није јасно да ли ће Виткоф и Кушнер бити у Шарм ел Шеику данас или касније ове недеље.
Преговарачи који представљају Хамас и Израел већ су у Египту, док посредници покушавају да реше детаље плана који је представила Трампова администрација прошле недеље.
Према том плану, Хамас би ослободио таоце током неколико недеља док би Израел спровео вишефазно повлачење из окупиране палестинске енклаве.
Тренутни план захтева од Хамаса да ослободи све таоце док Израел ослобађа палестинске затворенике, повлачи своје снаге из Газе на договорене линије и према договореном временском оквиру.
Ипак, многи детаљи морају тек да буду договорени током наредних неколико дана како би план успео.