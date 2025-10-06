overcast clouds
10°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЗНАТИ ХРВАТСКИ РЕЖИСЕР НА ОПТУЖЕНИЧКОЈ КЛУПИ Угризао ћерку за руку чупао је и давио ТУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ГОДИНУ ДАНА ЗАТВОРА ЗБОГ НАСИЉА

06.10.2025. 21:49 21:58
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Јутарњи лист
Коментари (0)
насиље
Фото: freepik ilustarcija

Познати хрватски режисер завршио је у оптужници загребачког тужилаштва због инцидента са ћерком у стану у центру града.

Према оптужници, режисер је 16. децембра прошле године ухватио ћерку за врат, гушио је, чупао за косу, а зубима је угризао за ручни зглоб.

Сутрадан је потражила лекарску помоћ због видљивог угризног ожиљка на подлактици, што је окарактерисано као лака телесна повреда, а случај је потом пријављен полицији која је 71-годишњег режисера ухапсила.

Тужилаштво тражи да се оптужени казни са годином дана безусловног затвора због повређивања блиске особе.

Ћерка је изјавила да већ дуже време има турбулентан однос са оцем и да је он дошао ненајављен, иако му је рекла да не долази.

- Рекао је да је дошао због мајке. Почео је да виче. Ушао је у стан упркос мом противљењу. У ходнику ми је руком ухватио гркљан, а другом косу. Одгуравала сам га руком савијеном у лакту покушавајући да се извучем из тог стиска, а он ме тада угризао за подлактицу. Све је трајало неколико минута. Не знам како сам успела да се othrvam јер је он добре физичке кондиције и конституције. Мислим да је код њега дошло до помрачења ума - испричала је режисерова ћерка, која је у једном тренутку успела да побегне у купатило и закључала се.

Оптужени режисер је негирао кривицу, тврдећи да је бившој супрузи дошао да донесе храну након што се вратила из болнице, а врата му је отворила ћерка:

- Отворила је и затворила врата. Пустила ме корак, два у стан и викала да изађем. Ударила ме је. Нисам је ухватио за врат. Можда ипак јесам. Али нисам је гризао зубима. Реаговао сам тако јер ме је хтела "заклати". На крају сам отишао чим је она отишла у купатило.

Ћерка је навела да полицију те вечери није звала, али је следећег дана одлучила да потражи помоћ јер се отац поново појавио на вратима стана у којем живи са мајком.

Шта ће суд у коначници одлучити, знаће се након што оптужно веће донесе одлуку о основаности оптужнице.

(Telegraf.rs/Jutarnji лист)

режисер породично насиље загреб
Извор:
Телеграф/Јутарњи лист
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАСИЉЕ У ГРОЦКОЈ Тукао је ногом мушкарца који је преминуо у Ургентном центру па ухапшен

НАСИЉЕ У ГРОЦКОЈ Тукао је ногом мушкарца који је преминуо у Ургентном центру па ухапшен

28.09.2025. 12:21 12:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај