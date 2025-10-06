ПОЗНАТИ ХРВАТСКИ РЕЖИСЕР НА ОПТУЖЕНИЧКОЈ КЛУПИ Угризао ћерку за руку чупао је и давио ТУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ГОДИНУ ДАНА ЗАТВОРА ЗБОГ НАСИЉА
Познати хрватски режисер завршио је у оптужници загребачког тужилаштва због инцидента са ћерком у стану у центру града.
Према оптужници, режисер је 16. децембра прошле године ухватио ћерку за врат, гушио је, чупао за косу, а зубима је угризао за ручни зглоб.
Сутрадан је потражила лекарску помоћ због видљивог угризног ожиљка на подлактици, што је окарактерисано као лака телесна повреда, а случај је потом пријављен полицији која је 71-годишњег режисера ухапсила.
Тужилаштво тражи да се оптужени казни са годином дана безусловног затвора због повређивања блиске особе.
Ћерка је изјавила да већ дуже време има турбулентан однос са оцем и да је он дошао ненајављен, иако му је рекла да не долази.
- Рекао је да је дошао због мајке. Почео је да виче. Ушао је у стан упркос мом противљењу. У ходнику ми је руком ухватио гркљан, а другом косу. Одгуравала сам га руком савијеном у лакту покушавајући да се извучем из тог стиска, а он ме тада угризао за подлактицу. Све је трајало неколико минута. Не знам како сам успела да се othrvam јер је он добре физичке кондиције и конституције. Мислим да је код њега дошло до помрачења ума - испричала је режисерова ћерка, која је у једном тренутку успела да побегне у купатило и закључала се.
Оптужени режисер је негирао кривицу, тврдећи да је бившој супрузи дошао да донесе храну након што се вратила из болнице, а врата му је отворила ћерка:
- Отворила је и затворила врата. Пустила ме корак, два у стан и викала да изађем. Ударила ме је. Нисам је ухватио за врат. Можда ипак јесам. Али нисам је гризао зубима. Реаговао сам тако јер ме је хтела "заклати". На крају сам отишао чим је она отишла у купатило.
Ћерка је навела да полицију те вечери није звала, али је следећег дана одлучила да потражи помоћ јер се отац поново појавио на вратима стана у којем живи са мајком.
Шта ће суд у коначници одлучити, знаће се након што оптужно веће донесе одлуку о основаности оптужнице.
(Telegraf.rs/Jutarnji лист)