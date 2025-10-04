НА КОРАК ОД ПРЕСТАНКА РАТА У ГАЗИ Трамп: Израел прихватио почетну линију повлачења, чека се Хамас
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп објавио је данас на својој друштвеној мрежи Truth Social да је Израел пристао на почетну линију повлачења из Газе, која је представљена Хамасу.
"Када Хамас потврди, прекид ватре ће одмах ступити на снагу, започеће размена талаца и затвореника, и створићемо услове за наредну фазу повлачења, која ће нас приближити окончању ове катастрофе дуге 3.000 година", навео је Трамп у својој објави.
Према мапи коју је приложио, почетна линија повлачења обухвата приближне линије контроле израелске војске у Појасу Газе пре почетка велике офанзиве на град Газу прошлог месеца, када су израелске снаге држале око 70 одсто територије палестинске енклаве, наводи Тајмс оф Израел.
Такав договор би, према Трампу, значио да би израелска војска задржала присуство на југу Газе, у Рафи и Кан Јунису, као и у већем делу севера, укључујући безбедносну зону у другим деловима територије.