УЖАСНА СЦЕНА НАДОМАК БЕОГРАДА Син нашао мајку локви крви, па позвао полицију, у току потрага за осумњиченим

04.10.2025. 20:56
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs
Фото: Dnevnik.rs

Породична трагедија у околини Београда.

Према писању Курира, у породичној кући у београдском насељу Бољевци догодило се стравично убиство, а син је затекао мајку у локви крви и пријавио полицији да сумња на оца, који је након злочина побегао.

Како сазнаје овај портал, на телефонски систем МУП-а вечерас је стигла пријава да је у једној кући у Бољевцима дошло до убиства.

Према првим информацијама, Д. Ђ. је, по повратку кући, затекао мајку без знакова живота, а тело је, како се наводи, било у локви крви. 

Одмах је позвао полицију и рекао да сумња да је његов отац починио злочин, након чега се удаљио у непознатом правцу.

Полиција је убрзо стигла на лице места, обезбедила простор и започела увиђај, док је у току интензивна потрага за осумњиченим.

убиство фемицид истрага
Извор:
Kurir.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
