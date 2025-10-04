УЖАСНА СЦЕНА НАДОМАК БЕОГРАДА Син нашао мајку локви крви, па позвао полицију, у току потрага за осумњиченим
Породична трагедија у околини Београда.
Према писању Курира, у породичној кући у београдском насељу Бољевци догодило се стравично убиство, а син је затекао мајку у локви крви и пријавио полицији да сумња на оца, који је након злочина побегао.
Како сазнаје овај портал, на телефонски систем МУП-а вечерас је стигла пријава да је у једној кући у Бољевцима дошло до убиства.
Према првим информацијама, Д. Ђ. је, по повратку кући, затекао мајку без знакова живота, а тело је, како се наводи, било у локви крви.
Одмах је позвао полицију и рекао да сумња да је његов отац починио злочин, након чега се удаљио у непознатом правцу.
Полиција је убрзо стигла на лице места, обезбедила простор и започела увиђај, док је у току интензивна потрага за осумњиченим.