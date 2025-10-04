РАЗБИЈЕНА МРЕЖА ДИЛЕРА Лисице за четворку због трговине дрогом
Након вишемесечне истраге, припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Службе за борбу против организованог криминала, Управе за технику и ПУ за град Београд, у сарадњи са Безбедносно-информативном агенцијом, а по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал у Београду, ухапсили су четири особе, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело недозвољена производња и стављање у промет опојних дрога са елементима организованости.
Како је саопштено из МУП-а, ухапшени су Л. А. (1987), З. Р. (1984), З. П. (1985) и Л. Х. (1964), због сумње да су, као чланови организоване криминалне групе, периоду од септембра 2024. године до данас, дистрибуирали и продавали опојну дрогу на широј територији Београда, ради стицања материјалне користи на рачун организатора и чланова те организоване криминалне групе.
Претресом стана и других просторија које су осумњичени користили, пронађена је и заплењена већа количина опојне дроге кетамин, амфетамин и метамфетамин, као и више мобилних телефона и СИМ картица.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити предати надлежном тужилаштву.