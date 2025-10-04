clear sky
8°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАЗБИЈЕНА МРЕЖА ДИЛЕРА Лисице за четворку због трговине дрогом

04.10.2025. 20:43 20:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

Након вишемесечне истраге, припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Службе за борбу против организованог криминала, Управе за технику и ПУ за град Београд, у сарадњи са Безбедносно-информативном агенцијом, а по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал у Београду, ухапсили су четири особе, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело недозвољена производња и стављање у промет опојних дрога са елементима организованости.

Како је саопштено из МУП-а, ухапшени су Л. А. (1987), З. Р. (1984), З. П. (1985) и Л. Х. (1964), због сумње да су, као чланови организоване криминалне групе, периоду од септембра 2024. године до данас, дистрибуирали и продавали опојну дрогу на широј територији Београда, ради стицања материјалне користи на рачун организатора и чланова те организоване криминалне групе.

Претресом стана и других просторија које су осумњичени користили, пронађена је и заплењена већа количина опојне дроге кетамин, амфетамин и метамфетамин, као и више мобилних телефона и СИМ картица. 

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити предати надлежном тужилаштву.

хапшење хапшење дилера хапшење због дроге
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај