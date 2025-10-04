clear sky
"ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ ПРИПАДАЈУ ОНИМА КОЈИ СУ У РИНГУ И КОЈИ СЕ БОРЕ" Александар Вучић се огласио на Инстаграму

04.10.2025. 21:31 21:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Aleksandar Vučić
Фото: Дневник/ Филип Бакић

Председник Вучић је на Инстаграму објавио видео у коме наводе да они који су покушали да зауставе Србију, нису успели у свом науму.

Покушали су да зауставе Србију, на различите начине, и нису успели. Покушавали су, дали су све од себе, да Србију сломе, да спрече њен развој, на сваки начин да кажу не можете даље и не можете више, а ми ћемо да радимо и више и боље.

"Похвале и награде припадају онима који су у рингу и који се боре. Онима који раде, онима који желе да мењају ствари. Онима који се зноје, али никада не одустају. И настављају да се боре".

Александар Вучић Председник Србије обраћање јавности
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
