"ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ ПРИПАДАЈУ ОНИМА КОЈИ СУ У РИНГУ И КОЈИ СЕ БОРЕ" Александар Вучић се огласио на Инстаграму
04.10.2025. 21:31 21:36
Коментари (0)
Председник Вучић је на Инстаграму објавио видео у коме наводе да они који су покушали да зауставе Србију, нису успели у свом науму.
„Покушали су да зауставе Србију, на различите начине, и нису успели. Покушавали су, дали су све од себе, да Србију сломе, да спрече њен развој, на сваки начин да кажу не можете даље и не можете више, а ми ћемо да радимо и више и боље“.
"Похвале и награде припадају онима који су у рингу и који се боре. Онима који раде, онима који желе да мењају ствари. Онима који се зноје, али никада не одустају. И настављају да се боре".