СЛЕДИ НОВО НАОБЛАЧЕЊЕ Током ноћи се очекује киша у Војводини

Фото: Pixabay

У Србији током вечери ведро, осим на истоку земље где ће и у наредна два сата бити облачно, саопштио је вечерас Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

Ново наоблачење које на подручју западне Мађарске и Хрватске условљава кишу, крајем дана и током ноћи прошириће се и на нашу земљу, а киша се очекује у Војводини уз скретање ветра на северозападни правац.

У Србији ће сутра ујутро бити хладно, нарочито на југу и југоистоку где се очекује и локална појава слабог приземног мраза.

Током дана се очекује постепено наоблачење са северозапада, ујутро и пре подне са кишом на северу и западу, а после подне и увече и у осталим пределима, када се очекује и локална појава пљускова.

Ветар ће бити слаб и умерен северозападни, на југу и истоку јужних праваца, који ће у планинским пределима бити повремено и јак, а најнижа температура ће се кретати од 0 до девет степени, док ће највиша бити од 13 до 19 степени.

У Београду ће сутра ујутро бити хладно уз престанак кише, а током дана претежно облачно, док се киша поново очекује касно после подне и увече.        

Ветар ће бити слаб и умерен, северозападни, док ће најнижа температура бити око девет степени, а највиша око 15.

