ИЗБОРИ У ЧЕШКОЈ Бабиш прогласио и прославио победу своје странке АНО
ПРАГ: Лидер политичког покрета АНО Андреј Бабиш прогласио је данас победу на парлемнтарним изборима у Чешкој.
"Изузетно сам задовољан и желим да захвалим свима који су изашли на изборе. За то смо се борили, за слободне изборе на којима људи могу да одлучују", изјавио је Бабиш, преноси портал 24.
Он је рекао да његов политички покрет АНО "има најбоље резултате у историји парламентарних избора" и оценио да је то резултат тимског рада
"Радујем се што смо убедили људе да изађу на изборе. Надамо се да ћемо формирати владу која ће напорно радити. Ми вас никада нећемо издати", рекао је Бабиш и додао да је ова победа "врхунац његове каријере".
Бабиш је најавио да ће његова странка разговарати са партмерима у настојању да формира владу коју би водио покрет АНО.