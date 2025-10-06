Опрез! НА ПЛАТФОРМИ "МОЈЕ КРПИЦЕ" ВРЕБАЈУ ЛАЖНИ КУПЦИ Чувајте се фишинг превара и никако немојте да радите ово
Ако нешто продајете преко сајтова попут Моје крпице, будите изузетно опрезни, у последње време све је више пријава корисница које су добиле лажне поруке од наводних купаца и курирских служби.
Тако је једна наша читатељка недавно објавила продају панталона, након чега јој се јавио „купац“ која је прво питао да ли може да се пошаље преко ДЕкспреса, те да ће он организовати курира, а да ће претходно уплатити новац заједно са поштарином.
-Дала сам број картице за уплату, али то је картица коју сама пуним, користим је за онлајн куповину, тако да срећом и да сам насела на превару, не бих била пуно оштећена. Убрзо затим стигао ми је СМС наводно од ‘Dexpress’-а са линком преко ког наводно треба да преузмем новац и потврдим поруџбину. Порука ми је одмах била сумњива, јер сам већ читала о сличним преварама – и нисам кликнула“, испричала нам је продавачица.
Порука коју је добила изгледала је уверљиво: помињао се „купац који је креирао поруџбину“, и нудио се линк преко кога треба да се „преузме новац“. Међутим, лаж је лако препознати, линк није водио на званични сајт курирске службе (dexpress.rs), већ на имитацију (dexpress.com-shop.cc).
То је класичан пример фишинг преваре: преваранти се представљају као курирске службе, банке или познате платформе, како би навели кориснике да унесу податке о картици или налогу.
Најважније правило:
Никада не уносите податке о картици, лозинке или личне податке преко линкова из порука, чак и ако порука изгледа званично!
Званичне курирске службе никада не траже да преко линка „преузмете новац“ или „потврдите поруџбину“.
Шта ако вам се ово догоди:
Не кликајте на линк из поруке.
Не одговарајте пошиљаоцу.
Обришите поруку и пријавите је као непожељну.
Ако сте ипак унели број картице, одмах контактирајте банку и блокирајте је.
Интернет куповина може бити згодна и безбедна, али само ако сте пажљиви. Један погрешан клик може довести до велике штете, зато увек проверите сајт и адресе са којих вам стижу поруке.