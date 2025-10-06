САН О АЕРОДРОМУ ПОСТАЈЕ РЕАЛНОСТ НА ОВОЈ СРПСКОЈ ПЛАНИНИ Припрема земљишта у пуном јеку, ЛИВАДА се претвара у модерну писту за авионе
ЧАЈЕТИНА: Најпосећенија српска планина крупним корацима граби напред како би постала светски туристички центар.
У прилог томе иде и изградња аеродрома на Златибиру са којим ће бити употпуњена и заокружена туристичка понуда.
На простору где се тренутно изводе земљани радови, председник општине Чајетина Милан Стаматовић најавио је почетак реализације пројекта изградње аеродрома на Златибору.
- У првој фази радова писта ће бити дуга око 700 метара, у другој 1.200, а коначна дужина износиће 2,5 километра. Овде је утврђен јавни интерес и ми се боримо да земљиште Пољопривредног комбината, које је блокирано, кроз јавни интерес резервишемо за овакве намене, рекао је Стаматовић за РИНУ.
Према његовим речима, идеја о изградњи аеродрома на Златибору стара је више од две деценије, али су се тек сада створили услови за њену реализацију.
- Још пре 20 година постојала је идеја да Златибор има свој аеродром за мале и лаке авионе, али сада су могућности знатно веће – писта дужине 2,5 километра омогућиће слетање и већих летелица, истакао је председник општине.
Он је додао да се садашњи радови користе и као позајмиште за материјал који ће служити изградњи путева, те да у овом тренутку корист од радова имају и локална јавна предузећа.
- Материјал који се овде налази идеалан је за изградњу путева, тако да се тренутно користи за наше инфраструктурне пројекте. Уједно, сређујемо и припремамо терен за будућу писту аеродрома на Златибору, навео је Стаматовић, додајући да на радовима учествују и „Ужички путеви“, који тренутно граде обилазницу и рециклажно двориште.
Стаматовић је поручио да је ово пројекат од изузетног значаја за Златибор и да ће, по завршетку, аеродром представљати нову развојну шансу не само за туристичку понуду већ и за привреду читавог региона.