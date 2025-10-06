“ХИТНА МИ ЈЕ НАПЛАТИЛА 900 ДИНАРА, А БИЛО МИ ЈЕ ЛОШЕ!” Случај у Хитној у Новом Пазару подигао буру! ЕВО КАДА могу да наплате услугу пацијенту

- Јавио сам се у хитну службу због опште слабости, температура ми је била 39, нисам имао снаге, имао сам вирус. Кад сам од медицинских техничара добио рачун од 900 динара, шокирао сам се, није ми било свеједно. Био сам зачуђен што се услуга на Хитној помоћи уопште наплаћује, а још имам и оверену књижицу. Хоћу да знам да ли је Хитна помоћ приватна поликлиника или јавни сервис за сваког грађанина на овом подручју - рекао је за Курир Сеид Торбић, Новопазарац, и шокирао многе у Србији, где се подразумева да у Хитној помоћи, где идеш кад ти није добро, а посебно ако имаш обавезно здравствено, што би се рекло оверену књижицу - не плаћаш преглед лекара. А пружање хитне помоћи свакако се не наплаћује, имао - немао обавезно осигурање.

Торбић каже и да још не може да дође себи од те ноћи.

- Не памтим кад сам толико био слаб. На ногама нисам могао да стојим. У Хитној сам рекао да имам ген ретке болести порфирије и да ми је баш лоше. Дали су ми инфузију. А онда ме дочекали с рачуном! Испало је да сам злоупотребио Хитну и зато морао да платим тај преглед, инфузију, мерење притиска... Ко воли да оде у Хитну у пола четири ујутру?! Коме је то мерак? - говори Торбић, који је у Хитној помоћи био 5. септембра.

Није овај момак једини коме се исто десило у новопазарској хитној. Негодују још неки грађани што су отишли у своју хитну, а она им наплатила. Једном који нам шаље рачун 789 динара у један ујутру 2. октобра за преглед лекара, а два и по сата касније другом 913 динара.

Истина је да на улазу у ту исту Хитну већ 10 пуних година стоји одлука, са све потписом председника Управног одбора Дома здравља и печатом, која гласи: "Служба Хитне медицинске помоћи са санитетским транспортом Дома здравља Нови Пазар наплаћиваће услуге пацијентима који по процени лекара нису хитан медицински случај по ценовнику услуга РФЗО." Међутим, пацијенти се жале да то раније није наплаћивано, већ да је недавно кренуло.

Шта је Торбићу наплаћено - преглед 352,88 - инфузија 191,98 - мерење крвног притиска 148,13 - бусцопан 6 по 1 мл (20 мг/1 мл) (ампула) 36,28 - глуцоси инфундибиле 5% 1 по 500 мл (боца) 90,32 - игла нипро (роза) 1,2 мм (2 ком.) 6,38 - интравенске каниле 20Г (2 ком.) 24,00 - систем за инфузију Г12 (ком.) 53,90 - шприц 3Д 10 мл (ком.) 4,54 - вата нестерилна 1.000 г (количина 5) 5,35 УКУПНО 913,76 * цене су у динарима

Др Ервин Ћоровић, директор ДЗ Нови Пазар, за Курир каже да Служба хитне медицинске помоћи (СХМП) опслужује велики број грађана, који и не морају бити осигураници РФЗО.

- Хитна медицинска помоћ пружа се свим грађанима који ту живе или се у тренутку потребе за услугама СХМП затекну на територији Града Новог Пазара и околине, без обзира на здравствено осигурање. Из свега наведеног закључује се једно, све услуге СХМП покривају средства РФЗО и Министарства здравља у случајевима који су процењени као хитни. За све услуге које нису процењене као хитне, осигураници своја права остварују преко других служби. Лекар процењује да ли неко стање захтева хитну медицинску помоћ или не, што је и једино релевантно кад је у питању рад СХМП - наводи др Ћоровић и додаје:

- Правни основ за све ово налази се у Правилнику о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, који у члану 54 каже: "Осигурано лице сноси трошкове пружене хитне медицинске помоћи и настале трошкове прегледа и превоза санитетским возилом у случају неоправданог захтева за указивање хитне медицинске помоћи", као и у члану 60 Закона о здравственом осигурању који дефинише хитну медицинску помоћ и Правилнику о начину и организацији обављања хитне медицинске помоћи (Службени гласник РС бр. 110-00-00184/2025-05 од 10. 9. 2025)

У првих пет дана октобра СХМП у Новом Пазару имала је више од 500 прегледа у амбуланти.

- Од 1. октобра до седам сати 6. октобра обављено је 536 прегледа у амбуланти и наплаћено 25, од којих један број пацијената којима је наплаћен преглед нису имали оверене књижице. А свима њима, по процени лекара, наплаћено је у складу с прописима јер се није радило о хитним случајевима - наводи др Ћоровић.

РФЗО

Кад здравствена установа наплаћује услуге

Из РФЗО одговарају да "осигурано лице РФЗО остварује право на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања у складу са законом и подзаконским актима који уређују начин и поступак остваривања права".

- Процену да ли је здравствена услуга хитна или не спроводи искључиво служба хитне медицинске помоћи, односно дежурни лекар на основу медицинских критеријума и општег стања пацијента. Медицинска помоћ која је по процени дежурног лекара хитна обезбеђује се осигураним лицима на терет РФЗО. Овај принцип важи на територији целе Републике, а прописан је Законом о здравственом осигурању и подзаконским актима донетим за његово спровођење. Здравствена установа осигураним лицима наплаћује услуге пружене на лични захтев, иако имају здравствено осигурање, као и услуге које нису процењене као хитне, а осигурано лице нема уредно оверену здравствену картицу - наводе из РФЗО и подсећају да Закон о здравственом осигурању прописује шта је хитна медицинска помоћ (видети оквир, прим. нов.), као и да је истим тим законом и подзаконским актима донетим за његово спровођење прописан списак услуга које се осигураним лицима обезбеђују као хитна медицинска помоћ:

- Наведено процењује лекар у здравственој установи у складу с правилима медицинске струке. Давање одговора на питање да ли је случај грађанина с температуром од 39°Ц хитан није у надлежности РФЗО. Подсећамо и да провера стручног рада здравствених радника није у надлежности РФЗО.

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон

Хитна медицинска помоћ

Хитна медицинска помоћ, у смислу Закона о здравственом осигурању, члан 60, јесте непосредна - тренутна медицинска помоћ која се пружа да би се избегло довођење осигураног лица у животну опасност, односно непоправљиво оштећење његовог здравља или смрт.

Под хитном медицинском помоћи, у смислу овог закона, подразумева се и медицинска помоћ која се пружи у року од 12 сати од момента пријема осигураног лица у здравствену установу, односно приватну праксу да би се избегло довођење осигураног лица у животну опасност, односно непоправљиво оштећење његовог здравља или смрт.

Правилник

Плаћање трошкова

Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, члан 54: Осигурано лице сноси трошкове пружене хитне медицинске помоћи и настале трошкове прегледа и превоза санитетским возилом у случају неоправданог захтева за указивање хитне медицинске помоћи.

Правилник

Непосредно угрожен живот...

Правилник о начину и организацији обављања хитне медицинске помоћи, објављен у Службеном гласнику 15. септембра 2025, у члановима 1. и 2. прописује "начин и организацију обављања здравствене делатности хитне медицинске помоћи на примарном нивоу здравствене заштите... у циљу непрекидног, ургентног медицинског збрињавања одраслих и деце, којима је због акутног стања, изненадног погоршања основне болести, страдања или повреде непосредно угрожен живот, поједини орган или делови тела, односно код којих би у кратком временском интервалу могло доћи до животне угрожености, а у циљу максималног скраћења времена од настанка хитног стања до коначног медицинског збрињавања", наводи Курир