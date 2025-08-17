СВЕДОЦИ ОПИСУЈУ ПОТРЕСАН ПРИЗОР НА ПАШМАНУ Након безуспешне реанимације, хитна помоћ оставила старицу испред цркве и отишла: „Лежала је неколико сати, док су по телу милели мрави”
Старијој туристкињи у Хрватској је позлило на плажи на острву Пашман, хитна помоћ је стигла и реанимирала је у возилу, чему је лично присуствовао један од сведока. Након неуспела покушаја спасавања, жена је преминула, а екипа хитне помоћи је тело истоварила на пут крај цркве и отишла.
Сведоци наводе да је лежала неколико сати, а по телу су јој ходали мрави, тврди саборски посланик ДОМиНО-а Игор Петернел, који је на друштвеним мрежама објавио и фотографију унесрећене жене.
Призору леша прекривеног белом тканином јуче су присуствовали мештани једног места на острву Пашману.
Како сазнаје Јутарњи лист, ради се о 76-годишњој држављанки Немачке која се утопила на оближњој плажи.
„Хитна помоћ за Пашман и Угљан вероватно има једно возило, па претпостављам да су имали другу интервенцију на коју су морали да оду. Али где је ту систем? Где су полиција и мртвозорник?”, рекао је Петернел у разговору за Јутарњи лист.
Иначе, Задарска жупанија последњих неколико година има проблема с недостатком мртвозорника.
Јутарњи лист послао је упит Заводу за хитну медицину Задарске жупаније, а како кажу, одговор ће бити објављен чим буде стигао.