СВЕДОЦИ ОПИСУЈУ ПОТРЕСАН ПРИЗОР НА ПАШМАНУ Након безуспешне реанимације, хитна помоћ оставила старицу испред цркве и отишла: „Лежала је неколико сати, док су по телу милели мрави”

17.08.2025. 13:59
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
plaža
Фото: Pixabay

Старијој туристкињи у Хрватској је позлило на плажи на острву Пашман, хитна помоћ је стигла и реанимирала је у возилу, чему је лично присуствовао један од сведока. Након неуспела покушаја спасавања, жена је преминула, а екипа хитне помоћи је тело истоварила на пут крај цркве и отишла.

Сведоци наводе да је лежала неколико сати, а по телу су јој ходали мрави, тврди саборски посланик ДОМиНО-а Игор Петернел, који је на друштвеним мрежама објавио и фотографију унесрећене жене.

Призору леша прекривеног белом тканином јуче су присуствовали мештани једног места на острву Пашману.

Како сазнаје Јутарњи лист, ради се о 76-годишњој држављанки Немачке која се утопила на оближњој плажи.

„Хитна помоћ за Пашман и Угљан вероватно има једно возило, па претпостављам да су имали другу интервенцију на коју су морали да оду. Али где је ту систем? Где су полиција и мртвозорник?”, рекао је Петернел у разговору за Јутарњи лист.

Иначе, Задарска жупанија последњих неколико година има проблема с недостатком мртвозорника.

Јутарњи лист послао је упит Заводу за хитну медицину Задарске жупаније, а како кажу, одговор ће бити објављен чим буде стигао.

хрватско приморје старица хитна помоћ
Вести Регион
