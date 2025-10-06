(ФОТО) МУШКАРАЦ СА ПУШКОМ СТАЈАО НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ Грађани панично почели да беже ДРАМА У ЗАГРЕБУ
06.10.2025. 19:26 19:45
Коментари (0)
Данас поподне у Загребу се догодила драма.
Загрепчане је узнемирио призор када је на аутобуској станици на Дубровачкој авенији стајао мушкарац са пушком.
Људи су се убрзо разбежали око њега, према порталу 24.сата, а затим се укрцао у аутобус на линији 219.
Полиција је потврдила да се инцидент догодио, привели су 20-годишњег мушкарца који је носио аирсофт пушку. Осумњичени ће бити подвргнут кривичној истрази.
VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo... https://t.co/on71XMjyWO
— 24sata (@24sata_HR) October 6, 2025