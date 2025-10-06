broken clouds
(ФОТО) МУШКАРАЦ СА ПУШКОМ СТАЈАО НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ Грађани панично почели да беже ДРАМА У ЗАГРЕБУ

06.10.2025. 19:26
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
Фото: Youtube Printscreen

Данас поподне у Загребу се догодила драма.

Загрепчане је узнемирио призор када је на аутобуској станици на Дубровачкој авенији стајао мушкарац са пушком.

Људи су се убрзо разбежали око њега, према порталу 24.сата, а затим се укрцао у аутобус на линији 219.
 

Полиција је потврдила да се инцидент догодио, привели су 20-годишњег мушкарца који је носио аирсофт пушку. Осумњичени ће бити подвргнут кривичној истрази.
 

Вести Регион
