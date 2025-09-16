scattered clouds
  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
МУШКАРАЦ СА КАЛАШЊИКОВИМ ШЕТА УЛИЦАМА Паника у Сплиту! Грађани позвани да не напуштају домове

16.09.2025. 17:48 17:59
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
сплит
Фото: Ilustracija pixabay

Сплитска полиција је добила дојаву да је на Смоковику виђен мушкарац који шета са калашњиковом. Одмах по дојави, полиција је изашла на терен.

"Дојава је примљена око 11.30 часова. Претражује се подручје Смоковика и Драчевца, али за сада таква особа није пронађена", рекао је за Далматински портал Тино Милат из полиције.

Грађанима се преко Фејсбука обратио и Тони Пиплица, председник Градског котара Мејаши.

Поштоване комшинице и комшије, пре нешто мање од сат времена виђена је мушка особа како шета са калашњиковом по Смоковику. Сирене су се огласиле пре пола сата и према мојим сазнањима полиција га још увек тражи.

Позивам вас све да останете у својим домовима и склоните се с улице. Ако је кренуо јужно, онда иде према улицама Магистрала Солин, Светог Спаса, Светог Либерана, 141. бригаде Хрватске војске и центру Мејаша. Ако је кренуо северно, иде према Мостинама и Неслановцу. Молим вас, делите даље – навео је у објави.

Телеграф

