МУШКАРАЦ СА КАЛАШЊИКОВИМ ШЕТА УЛИЦАМА Паника у Сплиту! Грађани позвани да не напуштају домове
Сплитска полиција је добила дојаву да је на Смоковику виђен мушкарац који шета са калашњиковом. Одмах по дојави, полиција је изашла на терен.
"Дојава је примљена око 11.30 часова. Претражује се подручје Смоковика и Драчевца, али за сада таква особа није пронађена", рекао је за Далматински портал Тино Милат из полиције.
Грађанима се преко Фејсбука обратио и Тони Пиплица, председник Градског котара Мејаши.
Поштоване комшинице и комшије, пре нешто мање од сат времена виђена је мушка особа како шета са калашњиковом по Смоковику. Сирене су се огласиле пре пола сата и према мојим сазнањима полиција га још увек тражи.
Позивам вас све да останете у својим домовима и склоните се с улице. Ако је кренуо јужно, онда иде према улицама Магистрала Солин, Светог Спаса, Светог Либерана, 141. бригаде Хрватске војске и центру Мејаша. Ако је кренуо северно, иде према Мостинама и Неслановцу. Молим вас, делите даље – навео је у објави.