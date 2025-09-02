clear sky
ПЕТОГОДИШЊУ ДЕВОЈЧИЦУ УЈЕО ПОСКОК, ЛЕКАРИ ЈОЈ СПАСИЛИ ЖИВОТ И НОГУ Змија је ујела док се играла поред кафића у Сплиту

ЗАГРЕБ: Петогодишњу девојчицу из Украјине на плажи у хрватској ували Дубовица ујео је поскок и само захваљујући брзини и ангажованости сплитских лекара спашени су јој и живот и нога, изјавила је њена мајка.

Девојчицу је поскок ујео у петак у близини једног кафића у Дубовици, где се играла са другарима.

Мајка је за хрватски портал 24сата испричала да је детету одмах позлило, да је почела да повраћа и губи свест, а нога на месту угриза је потпуно поплавела.

На путу до болнице у Сплиту девојчица је, каже, често губила свест, а у болници је потврђено да ју је ујео поскок. Ујед змије је био опасан по живот, али и претња да девојчица остане без ноге.

Након што је добила противотров, девојчици је било боље, али је је нога и даље била отечена. Након две хируршке интервенције, девојчица је на интензивној нези и боље је, а мајка каже:

"Тешко ми је да је гледам. Ноге су јој пуне шавова, још прима инфузије и антибиотике. Али лекари су чудо направили. Спасили су јој живот, али и ногу. Захвална сам им бескрајно".

