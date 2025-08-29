БРОД СЕ ЗАКУЦАО У ОБАЛУ Људи у Сплиту панично бежали КАПЕТАН НАЈВЕРОВАТНИЈЕ ЗАСПАО ЗА КОРМИЛОМ (ВИДЕО)
Појавио се снимак надзорних камера на ком се јасно види тренутак када је брод у четвртак око 1 сат после поноћи "излетео" на луку Матејушку у Сплиту.
Према изјавама сведока, особа која је управљала бродом заспала је за кормилом.
Захваљујући брзој реакцији људи који су се у том тренутку нашли тик поред луке, нико није страдао.
Девојка једног од тада присутних младића јавила се након инцидента и испричала да су се из агенције "Адриа Luxury Boats", власника поменутог брода, насмејали на њене наводе да је у несрећи поломољен бицикл њеног дечка.
- Момку су ми поломили бицикл. Звали смо фирму која је власник брода. Радница се смеје и говори да су се питали да ли је неко остао испод брода. Каже: незгода, није трагедија – тврди читатељка која је послала снимке.
Из Адриа Luxury Боатс, су изјавили да поменуте оптужбе не могу да потврде јер их у вези поменутог бицикла није контактирала читатељка, већ младић који је, према њиховим речима, алудирао да се "догодила трагедија те да се скипер спотакао на гас".
- Исправили смо га да се не ради о трагедији јер нема људских жртава, већ да се ради о материјалној штети. Закључили смо да је инцидент незгода која се још истражује, те смо заједно закључили да је срећа што нико није био с бициклом испод брода. Са господином смо се насмејали, у смислу олакшања, а не никаквог исмевања - тврде из агенције.
Љубазно су замолили господина да сачека извештај о несрећи и узроцима, након чега ће му свакако надокнадити причињену штету.
Лучки капетан Жељко Куштер је потврдио да је увиђај у току те да се чека изјава управитеља бродице како би се потпуно сложила слика и утврдило шта се тачно догодило.
- Следи прекршајни поступак, а власнику се решење издаје усмено и писмено. Не верујем да ће то бити данас. Треба погледати понуде, утврдити начин на који ће се брод уклонити, Лучка капетанија мора имати увид у цео процес, а према закону смо дужни да водимо рачуна и о томе да додатно финансијски не оптеретимо власника - објашњава он.
Нагласио је да је најважније да није било људских жртава и да није дошло до загађења мора.
- Апелујемо на све учеснике поморског саобраћаја да буду опрезни и одморни, те да планирају своје путовање. Овај инцидент се догодио у један сат после поноћи, не можемо прецизирати шта се тачно догодило, да ли је могуће да је заспао. Није уобичајено том брзином изаћи на крај. Уз припрему путовања, вероватноћа оваквих инцидената своди се на минимум - закључује Куштера, који је потврдио и да су брод и управитељ бродице имали све потребне дозволе.
