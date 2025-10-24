У Новом Пазару почело дводневно обележавање 850 година од рођења Светог Саве СРПСКИ ПАТРИЈАРХ У БЕСЕДИ ПОРУЧИО: ЉУБАВ ПОКАЗАНА КРОЗ ДЕЛА МОЖЕ И НАС ПОДСТАЋИ ДА СЛЕДИМО САВИН ПУТ
НОВИ ПАЗАР: Свечаном академијом, Српска православна црква и Епархија рашко-призренска отпочеле су данас дводневно обележавање великог јубилеја, 850 година од рођења Светог Саве, првог српског архиепископа, просветитеља и утемељивача духовног и културног идентитета српског народа.
У беседи на свечаној академији, патријарх српски Порфирије је поручио да Свети Сава и данас, више од свега, жели да будемо Христови, јединствени у Христу, испуњени разумевањем, слогом и љубављу налик Христовој.
Таква љубав, показана кроз дела, може и нас подстаћи да следимо Савин пут, да градимо мостове љубави не само унутар свог народа, већ и према другим народима, истакао је патријарх српски.
Селаковић: Свети Сава је наш путеводитељ, темељ духовног и народног подвига
Министар културе Никола Селаковић изјавио је да је Свети Сава био и остао наш први путеводитељ, темељ духовног подвига и мерило сваког нашег дела и прегнућа и додао да је из савиног подвига израсло и изникло светосавље као јасна одредница српског православног народа као пут ка јединству, слободи и правди и као завет жртве која се приноси за добро ближњих, за понос прецима и залог потомцима.
Из Савиних дарова изникле су и наше светиње, Студеница и Хиландар, Жича и Милешева, Грачаница и Високи Дечани. Из тог подвига настала је Архиепископија и Краљевина, Патријаршија и Царство, Законик и Слово љубве. Из тог подвига, из тог првог завета, рођен је и онај други, рекао је Селаковић.
Како је казао, из Светосавског завета изникао је и косовски, светолазаровски завет и допунио тиме оно што јесте српско биће и што га чини јединственим.
Из тог Савиног подвига, поред косовског завета, засијао је и пламен у Орашцу, изгрејало је сунце на Кајмакчалану, рекао је Селаковић.
Министар је нагласио да све то што се дешавало кроз векове, док последњих осам и по векова показује да Светосавље није прошлост него наша константа, трајање и да без њега нема ни нас самих.
Светосавље је у ствари живи позив да будемо бољи људи, боља браћа и да у великом труду живота тражимо велико и бесконачно добро, додао је министар.
Такође, Селаковић је рекао да нас Свети Сава учи да Србија и ми у њој сви који живимо у слози и љубави, нисмо ни источни, ни западни, него своји и да као такви треба да останемо слободни, поносни, одговорни, једном речју, односно како каже, Светосавци.
Учи нас да земља која држи реч не заборавља своје и не одустаје од свога, јесте земља светосавска. Ако бисмо морали у једној реченици да опишемо Светога Саву, чини се да је немогуће и тешко, али он заиста јесте наш темељ, додао је Селаковић.
Министар је појаснио да то не значи да Срба пре Саве није било, већ то значи да су са Савом постали зрео народ, црквенотворан и државотворан и да смо се преко њега уписали у оне цивилизоване и културне народе света, којима и дан данас припадамо.
То је онај пут којим ходимо. То је светлост која нас води и то је мерило свега што чинимо, рекао је Селаковић.
Нагласио је да би сваки дан Србима требало да буде Савин дан и оценио да је у Светосављу путоказ за свако наше дело.
То поготово важи за нашу браћу и сестре који живе овде у Новом Пазару, који живе у разумевању и благостању са браћом муслиманима, додао је Селаковић.
Свечаној академији присуствовао је и Милорад Вељовић, изасланик председника Републике Србије, министри у Влади Србије Хусеин Мемић и Ненад Поповић.
Академији су присуствовали бројни архијереји Српске православне цркве, митрополит рашко-призренски Теодосије као домаћин, митрополит жички Јустин, митрополит шумадијски Јован, митрополит крушевачки Давид, митрополит тимочки Иларион, митрополит нишки Арсеније, митрополит захумско-херцеговачки Димитрије и митрополит милешевски Атанасије, као и епископ бихаћко-петровачки Сергије, епископ ваљевски Исихије, епископ шабачки Јеротеј и викарни епископи мохачки Дамаскин.
Поводом јубилеја, свету архијерејску литургију ће сутра ујутру у Цркви Светог Саве у Дежеви служити патријарх Порфирије, заједно са архијерејима Српске православне цркве.
Овај свечани догађај биће прилика да се верници окупе у молитви и захвалности, сећајући се светитеља који је својим животом и делом трајно усмерио српски народ на пут Христов.