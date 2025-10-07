И ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ УПУТИО ЧЕСТИТКУ ПУТИНУ Ево шта је пожелео руском председнику поводом његовог рођендана
БЕОГРАД: Патријарх српски Порфирије упутио је данас честитку руском председнику Владимиру Владимировичу Путину, поводом његовог рођендана, у којој му је захвалио на истрајном залагању на јачању вишевековних веза између српског и руског народа и две цркве.
У саопштењу Српске православне цркве (СПЦ) је наведено да је патријарх Порфирије у честитки упутио речи архипастирског благослова и братске љубави.
Нека благодат Господа нашег Исуса Христа, молитвено заступништво Пресвете Богородице и духовна подршка Светог Сергија Радоњешког свагда буду уз Вас и приуште Вам крепко здравље, дух мудрости, духовну снагу, љубав, мир и радост, наводи се у Патријарховој честитки руском председнику.
На крају честитке, Патријарх српски је захвалио Председнику Русије на истрајном залагању на јачању вишевековних веза између два братска народа и две сестринске Цркве.