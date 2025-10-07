overcast clouds
БИЛБОРБИ С ЧЕСТИТКАМА ПУТИНУ ОСВАНУЛИ У ОВОМ СРПСКОМ ГРАДУ: "Срећан рођендан, председниче" (ФОТО)

07.10.2025. 19:46 19:49
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф /Јужне вести
Коментари (0)
путин
Фото: Tanjug (Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

На три ЛЕД билборда у центру Ниша данас су освануле честитке председнику Руске Федерације Владимиру Путину поводом његовог 73. рођендана.

Грађани јављају да један билборд са честитком Путину стоји и на Матејевачком путу.
 

На дигиталним екранима на Тргу краља Милана, у Вождовој и на почетку Обреновићеве стоји 

Путинова фотографија, као и порука: “Срећан рођендан, председниче!”. У потпису пише: “Друштво Српско-руског пријатељства Братство”.
 

 

Према подацима последњег пописа становништва у Србији, у Нишу живи свега 121 Рус, пишу Јужне вести.

 

 

