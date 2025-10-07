БИЛБОРБИ С ЧЕСТИТКАМА ПУТИНУ ОСВАНУЛИ У ОВОМ СРПСКОМ ГРАДУ: "Срећан рођендан, председниче" (ФОТО)
07.10.2025. 19:46 19:49
На три ЛЕД билборда у центру Ниша данас су освануле честитке председнику Руске Федерације Владимиру Путину поводом његовог 73. рођендана.
Грађани јављају да један билборд са честитком Путину стоји и на Матејевачком путу.
На дигиталним екранима на Тргу краља Милана, у Вождовој и на почетку Обреновићеве стоји
Путинова фотографија, као и порука: “Срећан рођендан, председниче!”. У потпису пише: “Друштво Српско-руског пријатељства Братство”.
Према подацима последњег пописа становништва у Србији, у Нишу живи свега 121 Рус, пишу Јужне вести.