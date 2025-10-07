ПУТИН СЛАВИ 73. РОЂЕНДАН Први се јавио ОВАЈ СВЕТСКИ ЛИДЕР, имао је озбиљну поруку ЕВО ШТА ЈЕ РЕКАО
Председник Русије Владимир Путин данас слави 73. рођендан, а честитке су му упутили бројни светски лидери.
Међу првима, Путину је рођендан честитао севернокорејски лидер Ким Џонг Ун, који је у честитки напоменуо да захваљујући Путиновом вођству, Русија предводи изградњу новог, мултиполарног света. Он је додао да, захваљујући Путину, Русија успешно брани своје интересе и постиже моћ и просперитет.
- Пјонгјанг и Москва ће увек бити заједно, а наше пријатељство ће бити вечно - нагласио је севернокорејски лидер.
Он је рекао и да ће Пјонгјанг наставити да у потпуности подржава борбу руског народа за одбрану свог суверенитета и територијалног интегритета.
Лукашенко пожелео Путину здравље и снагу за нове успехе
Белоруски председник Александар Лукашенко такође је руском лидеру честитао рођендан.
Лукашенко је нагласио да руски народ чврсто повезује Путиново име са значајним друштвеним достигнућима, динамичним економским развојем, јачањем државности и суверенитета Отаџбине и растом ауторитета и улоге Русије у свету.
Белоруски лидер изразио је уверење да ће темељи савеза и стратешког партнерства између Белорусије и Русије, успостављени заједничким дејствима, служити као поуздан водич будућим генерацијама грађана обеју земаља.
Лукашенко је Путину пожелео здравље, срећу, просперитет и неисцрпну снагу и енергију за нове успехе на највишој функцији.
Медински: Путин вратио земљу на историјски пут
Председник Русије Владимир Путин је зауставио распад земље и вратио је на историјски пут, сматра помоћник председника Владимир Медински.
- Седми октобар. Родио се Владимир Путин. Зауставио је распад и вратио земљу на историјски пут - написао је он на Телеграм каналу.
Патријарх Кирил пожелео Путину божју помоћ
Патријарх московски и читаве Русије Кирил такође је честитао руском председнику рођендан, изразивши посебну захвалност за пажњу коју руски лидер посвећује Руској православној цркви и њеним иницијативама.
- Примите срдачне честитке за рођендан. Пре више од 25 година позвани сте на веома важну и изазовну службу, ону која са собом носи огромну одговорност за земљу и бригу о милионима ваших суграђана. Велико је задовољство сведочити да све те године Русија самоуверено иде путем социјално-економског развоја, излази на крај са изазовима времена, јача свој суверенитет, научни, технички и војни потенцијал, тежи осигурању националне безбедности и изградњи праведнијих међународних односа - навео је патријарх.