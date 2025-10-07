ИСПОВЕСТ ЂУРЕ РАЦЕ: Нији дочекао ћеркину годишњицу, открива тајне њених последњих тренутака

Он је у великој исповести за Информер ТВ овако говорио о катастрофалном догађају у којем је страдала његова ћерка.

Гостујући у емисији „Инфо јутро“ на Информер ТВ, Ђуро Раца је тврдио и „доказивао“ да је до трагедије у Новом Саду дошло услед терористичке диверзије.

- Ја сам размишљао шта је могао бити разлог пада надстрешнице, али сам уверен да је то био терористички акт, смишљен баш на тај дан, 1. новембар - рекао је Ђуро Раца на Информер ТВ.

Како је говорио, тај датум је намерно првенствено изабран јер католици тог дана обележавају Дан мртвих или Дан светих, а затим и јер је тог дана најављено да ће бити пуштена брза пруга Нови Сад–Суботица, што су страни фактори и екстремисти из опозиције хтели да спрече.

Присетио се Ђуро последњег разговора са ћерком.

- Ја сам тог дана био на рехабилитацији, када сам се последњи пут чуо са ћерком, она ми је рекла да је кренула до града да нешто купи. Након вести о трагедији, син и ја смо је звали, али се она није јављала на телефон - наводи даље отац трагично настрадале Горанке Раца.

Тек сутрадан ујутру, полиција му је саопштила да је његова ћерка погинула у паду надстрешнице.

Ђуро Рача, иначе инжењер и професор физике у пензији, преминуо је уверен да надстрешница није пала случајно и упорно је тврдио да је то терористички чин изазван механичком резонанцом.

Своје сумње предочио је и тужиоцу Ненаду Стефановићу и у писму објаснио како је дошло до пада надстрешнице.

- Страни фактор је то припремио, саградили су уређај, осцилатор. Да ли су они добили податак о детаљима надстрешнице, или су га измерили сами - не знам. Саградили су осцилатор који је мале величине, толико да је могао да стане на седиште аутомобила. Тог дана, пошто је био udešen на резонанцу, његове осцилaције поклопиле су се са осцилaцијама надстрешнице и довољно је било притиснути дугме да дође до поклапања тих таласа, амплитуда онда скаче, изазива велику силу и цела надстрешница пада - објаснио је Раца.

Он је у тој исповести рекао да није у реду што се блокадери у Србији позивају на жртве пада надстрешнице и то користе као изговор за оно што раде у држави.

Целу његову исповест погледајте у снимку.