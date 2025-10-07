ЊЕГОВУ ХРАБРОСТ И БОРБУ ЗАУВЕК ЋЕМО ПАМТИТИ Вучевић упутио саучешће поводом смрти Ђура Раце; Учинићемо све да добије одговоре за које се до последњег дана борио
07.10.2025. 11:12 11:18
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић упутио је саучешће породици преминулог Ђуре Раце.
-Дубоко ме потресла вест о смрти Ђура Раце, оца трагично настрадале Горанке. Његову храброст и борбу заувек ћемо памтити, и учинићемо све да добије одговоре за које се до последњег дана борио. Нека почива у миру - написоа је Вучевић на Инстаграму.