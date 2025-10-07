broken clouds
16°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЊЕГОВУ ХРАБРОСТ И БОРБУ ЗАУВЕК ЋЕМО ПАМТИТИ Вучевић упутио саучешће поводом смрти Ђура Раце; Учинићемо све да добије одговоре за које се до последњег дана борио

07.10.2025. 11:12 11:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
мв
Фото: Скриншот Курир тв

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић упутио је саучешће породици преминулог Ђуре Раце.

-Дубоко ме потресла вест о смрти Ђура Раце, оца трагично настрадале Горанке. Његову храброст и борбу заувек ћемо памтити, и учинићемо све да добије одговоре за које се до последњег дана борио. Нека почива у миру - написоа је Вучевић на Инстаграму.

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај