ПОКУШАЈИ ДА БРУТАЛНИМ УВРЕДАМА ПОСТАНЕ РЕЛЕВАНТАН ИЗАЗИВАЈУ САЖАЉЕЊЕ Вучинић оштро одговорила Бори Новаковићу: Више никад неће бити у прилици да украде ни један једини динар

-Бора Новаковић пише коментаре по истом принципу по ком је као директор ЗИГ-а учинио да нестане 4,5 милиона евра, и кад је оштећен буџет града за око милион евра на намештању парцеле за један хотел, неодговорно и криминално. И као што је уз помоћ правосуђа реформисаног у жуто, избегао да буде одговоран за пљачку века, по истом принципу се гнуша одговорности за изговорену реч. Он није Спок из Звезданих стаза, али је једини српски политичар, који је практиковао умеће телепортације, истовремено боравећи у Солуну и у Народној скупштини - написала је Вучинић.

Новаковић, како је рекла Вучинић, као и сви неодговорни људи, склони преступништву сваке врсте, одбија да се суочи са истином.

- Као и сви неодговорни људи, склони преступништву сваке врсте, он одбија да се суочи са серумом истине који му грађани Новог Сада и Србије сервирају на сваким изборима од кад је пао са власти - нико га неће. Његов сценарио је већ одавно прочитан. И више никад неће бити у прилици да украде ни један једини динар. Његови покушаји да уз помоћ бруталних увреда постане релевантан, изазивају дозу сажаљења. Из њега проговарају бес, пакост, мржња и завист. А све што је засновано на најнижим нагонима спада у патологију - написала је Вучинић.