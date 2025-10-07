broken clouds
ДИВОКОЗЕ СЕ ВРАЋАЈУ У СРБИЈУ ПОСЛЕ ВИШЕ ОД ПОЛА ВЕКА Тренутно их је 300, а ево где можете имати ретку прилику да их сретнете!

07.10.2025. 12:20 12:29
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
дивокоза
Фото: РИНА

Посебно богатство биодиверзитета на територији Националног парка Тара јесу дивокозе, јако ретке животиње настањене у планинским масивима у кањонима Дрине, Дервенте, Бруснице и Раче.

Према последњим проценама, има око 300, а за одстрел је сваке године током строго дефенисаних месеци намењено само око 30.

Њихово станиште је поприлично стрмо, неприступачно, па сама потрага за њима је изузетан доживљај. Оне имају посебан облик папака, који се практично лепе за стену и тако себи омогућују опстанак у суровим природним условима.  Дивокозе имају изузетно изражена чула, неуморне су и брзо се крећу, тако да много пре оне опазе човека, него он њих. Све су ово фактори који лов на дивокозе чине специфичним кажу за РИНУ у НП Тара.

Како би ових лепотица било у свим деловима Србије, побринуло се Министарство пољопривреде, које наставља да враћа живот у српске планине. После јелена, сада се у наше крајеве враћа и дивокоза – понос високих литица и чистих планинских предела.

Из Националног парка Тара пресељено је 11 јединки на Копаоник, а недавно је једна стигла и на планину Стол код Бабушнице. Тако се дивокоза, после више од пола века, поново враћа тамо где јој је одувек било место. За очување природе и развој ловства ове године држава је издвојила 140 милиона динара  јер природа нема цену саопштено је из Министартва пољопровреде.

Дивокозе воле велика пространства са великим висинским разликама, где у свако годишње доба могу пронаћи храну. Нарасту у висину до 80 и у дужину до 130 центиметара, а теже у просеку око 40 килограма.

национални парк тара дивокозе министарство пољопривреде
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
