ДИВОКОЗЕ СЕ ВРАЋАЈУ У СРБИЈУ ПОСЛЕ ВИШЕ ОД ПОЛА ВЕКА Тренутно их је 300, а ево где можете имати ретку прилику да их сретнете!
Посебно богатство биодиверзитета на територији Националног парка Тара јесу дивокозе, јако ретке животиње настањене у планинским масивима у кањонима Дрине, Дервенте, Бруснице и Раче.
Према последњим проценама, има око 300, а за одстрел је сваке године током строго дефенисаних месеци намењено само око 30.
– Њихово станиште је поприлично стрмо, неприступачно, па сама потрага за њима је изузетан доживљај. Оне имају посебан облик папака, који се практично лепе за стену и тако себи омогућују опстанак у суровим природним условима. Дивокозе имају изузетно изражена чула, неуморне су и брзо се крећу, тако да много пре оне опазе човека, него он њих. Све су ово фактори који лов на дивокозе чине специфичним – кажу за РИНУ у НП Тара.
Како би ових лепотица било у свим деловима Србије, побринуло се Министарство пољопривреде, које наставља да враћа живот у српске планине. После јелена, сада се у наше крајеве враћа и дивокоза – понос високих литица и чистих планинских предела.
– Из Националног парка Тара пресељено је 11 јединки на Копаоник, а недавно је једна стигла и на планину Стол код Бабушнице. Тако се дивокоза, после више од пола века, поново враћа тамо где јој је одувек било место. За очување природе и развој ловства ове године држава је издвојила 140 милиона динара јер природа нема цену – саопштено је из Министартва пољопровреде.
Дивокозе воле велика пространства са великим висинским разликама, где у свако годишње доба могу пронаћи храну. Нарасту у висину до 80 и у дужину до 130 центиметара, а теже у просеку око 40 килограма.