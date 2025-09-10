overcast clouds
(ФОТО) ТАЈФУН ЈЕ ВРАЋЕН КУЋИ, ПОСЕТИОЦИ ФРУШКЕ ГОРЕ ВИШЕ НЕ МОРАЈУ ДА СТРЕПЕ Бизон поново у резервату након неколико дана лутања

10.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: unsplash.com

Национални парк Фрушка гора огласио се јутрос

Након неколико дана потраге за одбеглим бизоном у националном парку "Фрушка Гора", драми је јутрос дошао крај! 

Наиме, бизон је успешно враћен у ограђени део, навели су на Инстаграм страници парка.

-Тајфун се вратио кући! Наш бизон Тајфун, који је претходних дана био ван ограђеног простора, успешно је враћен и сада је безбедно у свом ограђеном делу. Током целог периода наши ловочувари и надлежне службе пажљиво су пратили његово кретање и радили на томе да га врате – и успели смо! Хвала свима на подршци и разумевању- написали су.

Подсећамо, током протеклих дана из националног парка апеловали су на посетиоце да, уколико примете животињу од пола тоне, не покушавају да му приђу и не узнемиравају га. 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
