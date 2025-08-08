clear sky
НАЦИОНАЛНИ ПАРК ПО МЕРИ СВЕТСКИХ ТУРИСТА

ФРУШКА ГОРА ДОБИЈА ЦЕНТАР ЗА ПОСМАТРАЊЕ БИЗОНА И ЈЕЛЕНА По узору на светске паркове туристи ће имати прилику да уживају у природи, а ево где је планирана изградња

08.08.2025. 10:34 10:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
bizon
Фото: unsplash.com/Ivana Radević/Ilustracija

У корак са светским трендовима до очувања природе и јединки

План је да унутар дела где су европски бизони буду изграђене туристичке осматрачнице по узору на светске националне паркове, у којем ће моћи посетиоци моћи да посматрају животиње са безбедне дистанце. Визиторски центар налазио би се у делу Равна, локалитета на паноноској лепотици.

Данко Цупара, референт ловства Националног парка Фрушка гора, истакао је за Новосадску телевизију да је план да се природним путем повећа бројност ове врсте.

Овај пројекат унапредиће туристичку понуду Фрушке горе. То ће бити и стратешки корак јачања еко туризма.

Нови Сад
