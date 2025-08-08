НАЦИОНАЛНИ ПАРК ПО МЕРИ СВЕТСКИХ ТУРИСТА
ФРУШКА ГОРА ДОБИЈА ЦЕНТАР ЗА ПОСМАТРАЊЕ БИЗОНА И ЈЕЛЕНА По узору на светске паркове туристи ће имати прилику да уживају у природи, а ево где је планирана изградња
08.08.2025. 10:34 10:55
У корак са светским трендовима до очувања природе и јединки
План је да унутар дела где су европски бизони буду изграђене туристичке осматрачнице по узору на светске националне паркове, у којем ће моћи посетиоци моћи да посматрају животиње са безбедне дистанце. Визиторски центар налазио би се у делу Равна, локалитета на паноноској лепотици.
Данко Цупара, референт ловства Националног парка Фрушка гора, истакао је за Новосадску телевизију да је план да се природним путем повећа бројност ове врсте.
Овај пројекат унапредиће туристичку понуду Фрушке горе. То ће бити и стратешки корак јачања еко туризма.