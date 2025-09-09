(ВИДЕО) ОДБЕГЛИ БИЗОН ЛУТА ФРУШКОМ ГОРОМ! НАЦИОНАЛНИ ПАРК УПОЗОРАВА: "Ако га видите не приближавајте се" Чувари беспомоћно покушавају да га врате у крдо
У националном парку „Фрушка гора“ ових дана одиграва се права драма због бекства бизона из резервата.
Мужјак европског бизона, највеће европске копитарске дивље животиње, одлучио је крене у шетњу ван ограђеног простора.
За њега слобода, за остале становнике Фрушке горе страх, јер се ради о великој и снажној дивљој животињи.
Из Националног парка „Фрушка гора” наводе да, иако тим чувара и стручњака већ данима примењује разне стратегије да га врати у стадо, бизон у бекству упорно одбија сарадњу.
Из националног парка упозоравају посетиоце да, уколико га примете, не покушавају да му приђу и не узнемиравају га. Бизон је снажна и дивља животиња, а контакт са људима могао би бити опасан и по њега и по људе.
Тим чувара је стално на терену и ради на томе да се мужјак безбедно врати у друштво својих „дама“, како их зову у парку.
„Држите нам палчеве – и нама и њему – да се ова мала бизонова пустоловина заврши срећно и безбедно“, поручују из управе националног парка.