(ВИДЕО) ОДБЕГЛИ БИЗОН ЛУТА ФРУШКОМ ГОРОМ! НАЦИОНАЛНИ ПАРК УПОЗОРАВА: "Ако га видите не приближавајте се" Чувари беспомоћно покушавају да га врате у крдо

09.09.2025. 14:00 14:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
бизон
Фото: Национални парк Фрушка гора

У националном парку „Фрушка гора“ ових дана одиграва се права драма због бекства бизона из резервата.

Мужјак европског бизона, највеће европске копитарске дивље животиње, одлучио је крене у шетњу ван ограђеног простора. 

За њега слобода, за остале становнике Фрушке горе страх, јер се ради о великој и снажној дивљој животињи.

Из Националног парка „Фрушка гора” наводе да, иако тим чувара и стручњака већ данима примењује разне стратегије да га врати у стадо, бизон у бекству упорно одбија сарадњу. 

Из националног парка упозоравају посетиоце да, уколико га примете, не покушавају да му приђу и не узнемиравају га. Бизон је снажна и дивља животиња, а контакт са људима могао би бити опасан и по њега и по људе.

Тим чувара је стално на терену и ради на томе да се мужјак безбедно врати у друштво својих „дама“, како их зову у парку. 

бизон
Фото: Национални парк Фрушка гора

„Држите нам палчеве – и нама и њему – да се ова мала бизонова пустоловина заврши срећно и безбедно“, поручују из управе националног парка.

бизон побегао Национални парк „Фрушка гора“
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
