ЈОШ ЈЕДАН КОМИЧАР НА ПОЛИТИЧКОЈ СЦЕНИ? Пореде га са Зеленским, а познат је по имитацијама Едија Раме, погледајте о коме је реч!

07.10.2025. 13:39 13:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
комичар

Познати албански комичар Фљорјан Бинај најавио је кандидатуру за градоначелника Тиране уз подршку лидера опозиционе Демократске партије Саљија Берише, објавио је бриселски Политико.

Због своје каријере у комедији и сатири, Бинај се често пореди са украјинским председником Володимиром Зеленским.

Бинај, који је познат по имитацијама албанског премијера Едија Раме и наступима на националној телевизији, истакао је да жели да допринесе нади и јединству у престоници, иако би његов мандат трајао само две године.

Превремени избори заказани су за 9. новембар након што је бивши градоначелник Ерион Велијај смењен због затворске казне у случају сумње на корупцију и злоупотребу положаја, што он пориче. 

Бинајева кандидатура одмах је добила подршку Берише и Демократске партије, која га види као храброг заговорника грађанских интереса и комуникатора који одражава оно што албанска опозиција тражи.

 

Поједини аналитичари, међутим, упозоравају на Бинајев недостатак административног искуства и истичу да вођење престоничког буџета од 250 милиона евра захтева више од јавних наступа. 

Бинај ће се на изборима суочити са кандидаткињом владајуће Социјалистичке партије и бившом министарком просвете Огертом Манастирлиу, активисткињом Едлиром Чепани и наставником и аналитичарем Ермалом Хасимјом.

Избори ће се одржати и у пет других албанских општина, а владајућа Социјалистичка партија тренутно држи 54 од 61 изборног округа у земљи. 

Бинај још није одговорио на захтев медија за коментар.         

комичар кандидат градоначелник тирана
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
