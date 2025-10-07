ЈОШ ЈЕДАН КОМИЧАР НА ПОЛИТИЧКОЈ СЦЕНИ? Пореде га са Зеленским, а познат је по имитацијама Едија Раме, погледајте о коме је реч!
Познати албански комичар Фљорјан Бинај најавио је кандидатуру за градоначелника Тиране уз подршку лидера опозиционе Демократске партије Саљија Берише, објавио је бриселски Политико.
Због своје каријере у комедији и сатири, Бинај се често пореди са украјинским председником Володимиром Зеленским.
Бинај, који је познат по имитацијама албанског премијера Едија Раме и наступима на националној телевизији, истакао је да жели да допринесе „нади и јединству” у престоници, иако би његов мандат трајао само две године.
Превремени избори заказани су за 9. новембар након што је бивши градоначелник Ерион Велијај смењен због затворске казне у случају сумње на корупцију и злоупотребу положаја, што он пориче.
Бинајева кандидатура одмах је добила подршку Берише и Демократске партије, која га види као „храброг заговорника грађанских интереса и комуникатора који одражава оно што албанска опозиција тражи”.
Поједини аналитичари, међутим, упозоравају на Бинајев недостатак административног искуства и истичу да вођење престоничког буџета од 250 милиона евра захтева више од јавних наступа.
Бинај ће се на изборима суочити са кандидаткињом владајуће Социјалистичке партије и бившом министарком просвете Огертом Манастирлиу, активисткињом Едлиром Чепани и наставником и аналитичарем Ермалом Хасимјом.
Избори ће се одржати и у пет других албанских општина, а владајућа Социјалистичка партија тренутно држи 54 од 61 изборног округа у земљи.
Бинај још није одговорио на захтев медија за коментар.