ЗАВЕТОВАО СЕ НА ЦЕЛИБАТ, АЛИ... Перуански бискуп поднео оставку након оптужбе да је имао 17 љубавница!
ЛИМА: Перуански бискуп Сиро Киспе Лопез поднео је оставку папи Лаву XIV након ватиканске истраге у вези са оптужбама да је имао 17 љубавница, укључујући и једну која је била монахиња, саопштили су данас локални медији.
Према наводима новинарке Паоле Угаз, Ватикан је испитао више сведока, међу којима су три жене и чистачица бискупове резиденције, која је, према наводима, изнела детаље о његовим наводним аферама, пише британски „Тајмс“.
Истрага је обухватила аудио поруке, фотографије и видео записе које је Киспе наводно слао више жена.
Локални медији наводе да су се наводне љубавнице међусобно сукобиле након што су сазнале за његове паралелне везе, што је покренуло медијску истрагу, а касније и реакцију Ватикана.
Бискуп је одбацио све оптужбе, називајући их „кампањом клевете“.
Он је, према писању листа „Инфобе“, био предмет и истраге због наводне проневере црквених средстава и неправилног коришћења донација намењених староседелачкој заједници Ајмара.
Киспе Лопез, којег је папа Фрања именовао 2018. године за бискупа Јулија, вратио је одређена средства након притисака локалне заједнице, наводе новинари који су пратили случај.
Оставка бискупа појавила се у тренутку када се папа Лав XIV суочава са новим таласом истрага о корупцији и злоупотребама у перуанској цркви.