ПОСТАВЉЕН САЈТ ”ГДЕ ЈЕ МОЈ ПОСЛАНИК” Ево како открити који европарламентарци заиста долазе на посао и гласају
Нова интернет плаформа "ГдеЈеМојМЕП" (WhereIsMyMEP) омогућава грађанима увид у то који посланици Европског парламента (ЕП) учествују у његовом раду, а који изостају, јер бројни грађани Уније постављају питање да ли њихови представници заиста редовно долазе на посао.
Креатор сајта Алекс Монетон из Нице изјавио је за бриселски лист Браселс тајмс да га је на израду алата подстакла фрустрација због недостатка транспарентности.
"Постоји много информација у ЕУ, али су невероватно тешко доступне. Мислим да немамо довољно транспарентности на нивоу Уније", рекао је Монетон.
Монетон је навео да му је идеја пала на памет када је покушао да пронађе информације о раду локалног већа у Ници, али није успео да их пронађе на једном месту.
Иако су подаци које користи његов алат јавно доступни на сајту Европског парламента, њихово прикупљање и обрада захтевају време и посвећеност.
"Јако је тешко доћи до свих тих информација. То није нормално за институцију која се залаже за транспарентност", истакао је аутор сајта.
Циљ сајта је, како каже, да грађани могу да виде да ли њихови изабрани представници учествују у гласању.
На сајту се налази листа посланика рангираних по присуству, са подацима о томе из које су земље и којој политичкој групацији припадају.
Према Монетоновој методологији, учешће у гласању се рачуна као присуство, док негласање означава одсуство, а суздржавање од гласања и даље се рачуна као присуство.
"Занимљиво је да је шест посланика из првих 10 из Француске, док су три из последњих 10 из Немачке, што ме је прилично изненадило“, рекао је Монетон.
Према правилима ЕП, посланици који изостану са више од половине дана предвиђених за пленарне седнице у току парламентарне године (од 1. септембра до 31. августа) морају да врате 50 одсто општег паушала за тај период.
Такође, уколико учествују у мање од половине гласања у једном дану, њихова дневна накнада се преполовљава.
Европски парламент није коментарисао сам сајт, али је прес служба Парламента за бриселски лист навела да посланици сами организују начин на који обављају свој мандат.
"Њихово присуство у сали може варирати јер истовремено могу имати друге обавезе, као што су састанци политичких група, радних тела, националних делегација или одбора", саопштено је из ЕП.
ЕП не води званичну централизовану евиденцију о присуству посланика, али су подаци о присуству на пленарним седницама и по одборима доступни за сваки дан заседања.
Tanjug