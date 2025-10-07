ПРВИ ВОЗ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА БЕОГРАД-СУБОТИЦА КРЕЋЕ ОД СУТРА Ево где све стаје Соко, и детаљан возни ред, а постоје и БЕСПЛАТНЕ карте
Почев од сутра, 8. октобра 12 часова успоставља се саобраћај возова за превоз путника на релацији Београд - Суботица, саопштио је Србијавоз.
На релацији Београд Центар- Суботица - Београд Центар биће организован саобраћај "Inter City vozova (СОКО)" и "Интер Регио возова".
Како саопштава Србијавоз, из станице Београд Центар први полазак за станицу Суботицу је "Inter City" возом број 546 са поласком су 12 часова, а из станице Суботица први полазак за станицу Београд Центар "Inter City" возом број 547 биће сутрадан у 12 часова.
Ред вожње на брзој прузи Београд-Суботица
Укупно 18 Inter City возова (СОКО) на брзој прузи Београд Центар-Суботица-Београд Центар (сви возови од броја 540 до броја 557) ће саобраћати у интервалу на свака 2 сата са поласцима:
- 9 возова из станице Београд Центар у: 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 и 22.00
- 9 возова из станице Суботица у: 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 и 22.00
Где све стаје воз СОКО
Inter City (СОКО) возови имају заустављања у следећим службеним местима: Београд Центар, Нови Београд, Петроварадин, Врбас Нова, Бачка Топола и Суботица.
Време путовања "Inter City" воза на релацији Београд Центар - Суботица износи 79 минута.
Укупно 8 "Интер Регио" возова саобраћаће на релацији Београд Центар-Суботица-Београд Центар (возови бр. 641, 642, 645, 646, 649, 650, 653 и 654) са поласцима:
-4 воза из станице Београд Центар у: 7.00, 11.00, 15.00 и 19.00.
-4 воза из станице Суботица у: 5.00, 9.00, 13.00 и 17.00.
Стајалишта Регио воза
Како се наводи у саопштењу, "Интер Регио" возови имају заустављања у следећим службеним местима: Београд Центар, Нови Београд, Нова Пазова, Стара Пазова, Инђија, Петровардин, Змајево, Врбас Нова, Ловћенац-Мали Иђош, Бачка Топола, Жедник и Суботица.
Време путовања "Интер Регио" воза на релацији Београд Центар-Суботица износи 99, односно 98 минута на релацији Суботица – Београд Центар.
Како преузети бесплатне карте
У промотивном периоду који траје укупно пет дана, од 8. до 12. октобра за возове који саобраћају до и од Суботице "Србијавоз" ће издавати бесплатне возне карте.
"Своје карте путници могу да преузму на благајни, путем мобилне апликације и сајта Србијавоза. За вожњу Inter City возовима (СОКО) и Интер Регио возовима, неопходно је да путници благовремено обезбеде своје возне карте, јер тиме себи обезбеђују резервацију места", наводи се у саопштењу Србијавоз.
Како се наводи, о расположивим местима у возовима Inter City путници се могу информисати на благајни и путем интернета - мобилна апликација и сајт.
Такође, станица Нови Сад до даљњег није отворена за пријем и отпрему путника, док у станицама Змајево, Врбас Нова, Ловћенац-Мали Иђош, Бачка Топола и Жедник неће бити организована продаја карата на благајни и путем картомата, те је препорука путницима да своју карту купе путем мобилне апликације.
У станици Суботица продаја карата се врши у постојећем монтажном објекту који се налази на подручју станице и који је обележен.
Цене карата
Након бесплатног периода, како је раније најављено, повратна карта на релацији Београд-Суботица требало би да износи 2.000 динара.