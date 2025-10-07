light rain
ГРАДОНАЧЕЛНИЦУ ИЗБОЛИ ИСПРЕД ДОМА, СИН ЈЕ ПРОНАШАО У ЛОКВИ КРВИ Полиција трага за непознатим починиоцима

07.10.2025. 14:35 15:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixyabay.com

Немачка градоначелница се бори за живот након што је избодена испред свог дома „од стране више мушкараца”, навео је Daily Mail.

Ирис Шталцер (57) пронашао је њен син озбиљно повређену у њеном стану у Хердецке-Херентич у уторак, преноси немачки портал Билд.

Политичарка је, како се наводи, избодена на више места по стомаку и леђима од стране групе мушкараца на улици. Она прима хитну медицинску помоћ у болници и у критичном је стању, наводи лист.

ирис
Фото: Printscreen Youtube/ Soap News

Ирис Шталцер је градоначелница Хердекеа у савезној држави Северна Рајна Вестфалија.

У току је потера за осумњиченима.

Ускоро опширније...

градоначелница избодена немачка
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
