ГРАДОНАЧЕЛНИЦУ ИЗБОЛИ ИСПРЕД ДОМА, СИН ЈЕ ПРОНАШАО У ЛОКВИ КРВИ Полиција трага за непознатим починиоцима
07.10.2025. 14:35 15:21
Немачка градоначелница се бори за живот након што је избодена испред свог дома „од стране више мушкараца”, навео је Daily Mail.
Ирис Шталцер (57) пронашао је њен син озбиљно повређену у њеном стану у Хердецке-Херентич у уторак, преноси немачки портал Билд.
Политичарка је, како се наводи, избодена на више места по стомаку и леђима од стране групе мушкараца на улици. Она прима хитну медицинску помоћ у болници и у критичном је стању, наводи лист.
Ирис Шталцер је градоначелница Хердекеа у савезној држави Северна Рајна Вестфалија.
У току је потера за осумњиченима.
Ускоро опширније...