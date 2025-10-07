ОДЛАЗАК БАРДА НАРОДНЕ МУЗИКЕ Преминуо Халид Бешлић!
07.10.2025. 13:20 14:33
Легенда народне Халид Бешлић преминуо је у 71 години, потврђено је за портал "Аваза".
Халид Бешлић је већ неко време боравио на КЦУС-у због здравственим проблема с којима није успео да се избори.
Подсећамо, Халид Бешлић је осетио здравствене проблеме током концерта у Бањој Луци, након чега је хоспитализован.
Током прошлог месеца је пребачен на одељење онкологије.
Неколико недеља пре смрти објављена је његова песма посвећена супрузи Сејди, коју је често спомињао као свој ослонац у каријери.
Иза њега остале су бројне песме које ће наставити да живе и након његовог одласка.