light rain
16°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДЛАЗАК БАРДА НАРОДНЕ МУЗИКЕ Преминуо Халид Бешлић!

07.10.2025. 13:20 14:33
Пише:
Дневник
Извор:
Avaz.ba
Коментари (0)
halid
Фото: Printscreen/YouTube HALID BEŠLIĆ MIX PJESAMA

Легенда народне Халид Бешлић преминуо је у 71 години, потврђено је за портал "Аваза".

Халид Бешлић је већ неко време боравио на КЦУС-у због здравственим проблема с којима није успео да се избори.

Подсећамо, Халид Бешлић је осетио здравствене проблеме током концерта у Бањој Луци, након чега је хоспитализован.

Током прошлог месеца је пребачен на одељење онкологије.

Неколико недеља пре смрти објављена је његова песма посвећена супрузи Сејди, коју је често спомињао као свој ослонац у каријери.

Иза њега остале су бројне песме које ће наставити да живе и након његовог одласка.

халид бешлић преминуо певач ин мемориам
Извор:
Avaz.ba
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВЕ ВЕСТИ ИЗ БОЛНИЦЕ! Халид Бешлић изненадио све - ЛЕКАРИ га можда пуштају кући, а он… почео да пева сестрама!
да

НОВЕ ВЕСТИ ИЗ БОЛНИЦЕ! Халид Бешлић изненадио све - ЛЕКАРИ га можда пуштају кући, а он… почео да пева сестрама!

12.09.2025. 20:57 21:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај